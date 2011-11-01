به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح این طرح‌ها با حضور مدیر کل مرکزاردبیل، مدیر کل اطلاعات و اخبار استانهای سازمان صدا و سیما، مدیر کل فرستنده‌های تلویزیونی و اف.ام صدا و سیما، امام جمعه شهرستان بیله سوار، فرماندار بیله سوار و جمعی از مدیران و معاونان صدا و سیمای مرکز اردبیل و مسئولان محلی شهرستان بیله سوار در مجتمع فرهنگی و هنری امام علی(ع) شهرستان بیله سوار برگزار شد.

صادقی جهانی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل در مراسم افتتاح این طرح گفت: با بهره‌برداری از فرستنده پرقدرت تلویزیونی علاوه بر حل مشکل تداخل شبکه 2 با شبکه سحر امکان دریافت برنامه 6 شبکه رادیوئی پیام، جوان، فرهنگ، ورزشی، قرآن و معارف در موج FM در این شهرستان فراهم شد.

وی گفت: دفتر ویژه خبری مغان که سیصد میلیون تومان هزینه در برداشته است و خبرهای سه شهرستان پارس‌آباد، بیله سوار و گرمی را که در منطقه مغان قرار گرفته اند پوشش می‌دهد.

در این مراسم موسوی مدیرکل اطلاعات و اخبار استانها با اشاره به توجه ویژه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به ویژه واحد مرکزی خبر به مناطق مرزی گفت: منطقه زرخیز مغان پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هر اندازه در این منطقه سرمایه گذاری شود به همان اندازه در مقابل هجمه های فرهنگی آن سوی مرز مقاومت خواهد شد.

وی گفت: اینکه سالانه دو بار در این منطقه محصول کشت می‌شود و برای کشت سوم نیز برنامه‌ریزی شده است ظرفیت با ارزش بالقوه‌ای است که اگر درست هدایت شود آینده روشنی برای مرزنشینان کشور خواهد شد.

مدیرکل اطلاعات و اخبار استانها با اشاره به اینکه در حال حاضر 154 دفتر خبری با 500 نفر نیرو در کشور فعالیت می‌کنند گفت: دفتر ویژه خبری مغان در صورت برنامه‌ریزی درست، تربیت نیروی انسانی و تولید گزارش‌های فاخر از کشاورزان و استعدادهای منطقه اثرات مطلوب و ویژه‌ای در شکوفایی منطقه خواهد داشت و اخبار استانها آماده پخش گزارشهای فاخر این منطقه از شبکه سراسری است.

وی با اشاره به اینکه دنیا دنیای فتنه است و روزانه صدها کانال تلویزیونی اهداف اسلامی این نظام را مورد هجمه قرارداده است، گفت: وظیفه همه ما مقابله با هجمه‌های ناجوانمردانه استکبار است و در این میان وظیفه مرزنشینان بسیار مهم و تاثیرگذاراست.

در ادامه مراسم افتتاحیه دفتر ویژه خبری مغان گودرزی مدیرکل فرستنده های تلویزیونی و FM صداوسیما نیز با اشاره به وجود 6800 ایستگاه و 29 هزار فرستنده تلویزیونی در سراسر کشور، گذر از سیستم آنالوگی به دیجیتال در پوشش برنامه‌های تلویزیونی در سراسر کشور را از اهداف رسانه ملی دانست و گفت: بهره‌برداری از فرستنده پرقدرت تلویزیونی خروسلو و 6 شبکه رادیوئی FM در این منطقه با یک میلیارد تومان هزینه حاکی از توجه ویژه رسانه‌ ملی به مناطق مرزی است و انشاء الله سعی خواهد شد برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان پوشش دیجیتالی این منطقه سریعتر از زمان مقرر صورت گیرد.

امام جمعه و فرماندار شهرستان بیله سوار هم با اشاره به اینکه روزانه بیش از دو هزار و پانصد نفر از طریق مرز مشترک ایران و آذربایجان در منطقه مرزی بیله سوار تردد دارند خواستار توجه ویژه دولت به این منطقه مرزی شدند.

زیبانژاد فرماندار بیله سوار گفت: علی‌رغم همجمه‌های سنگین، مردم منطقه در اعزام نیرو به جبهه و تقدیم شهید دردوران دفاع مقدس نسبت به جمعیت در رتبه اول و دوم استان قرار گرفته است.

امام جمعه بیله سوار نیز با اشاره به پوشش 17 کانال تلویزیونی خارجی در این منطقه گفت: افزایش طلاق، اختلافات خانوادگی، ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله تاثیرات این کانال‌های تلویزیونی است که شایسته است مسئولان برای حل این معضل تلاش کنند.