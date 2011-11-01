باقرشهر آماده برپایی مراسم 13 آبان است

جمشید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت برگزاری راهپیمایی 13 آبان گفت: این روز یاد آور یکی از روزهای تأثیرگذار در تاریخ مبارزات انقلابی مردم این مرز و بوم است.

وی افزود: در این روز امام خمینی(ره) به دلیل سخنرانیهای کوبنده و افشاگری علیه رژیم ستمشاهی به کشور ترکیه تبعید شد و همزمان با آن، کشتار دانش آموزان و دانشجویان توسط عمال رژیم ستم شاهی صورت گرفت.

این مسئول بیان کرد: روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز بزرگ و عظیمی است که باید از سوی همه اقشار مختلف مردم ارج نهاده شود.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) ادامه داد: هر یک از این حرکتها، در شکل دادن به حرکت عظیم انقلاب اسلامی نقش خاصی ایفا کرده است.

شهردار باقرشهر گفت: شهرداری باقرشهر نیز همگام با ملت مسلمان ایران و دانش آموزان باقرشهری در زمینه آماده سازی معابر اصلی، نظافت، شستشوی خیابانها، رفع هر گونه سد معبر در سطح شهر، تبلیغات مناسب و دعوت شهروندان به شرکت در مراسم و حضور نیروهای آتش نشانی، اورژانس و تأمین سیستم صوت مراسم، اقدامات و هماهنگیهای لازم را انجام داده است.

وی افزود: مراسم راهپیمایی روز 13 آبان با حضور دانش آموزان مدارس و امت حزب الله از ساعت 10:30 صبح روز جمعه این هفته از میدان شهدای باقرشهر تا مصلی بزرگ نماز جمعه برگزار خواهد شد.