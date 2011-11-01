  1. استانها
  2. تهران
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

سعادتمند به مهر خبر داد:

باقرشهر آماده برپایی مراسم 13 آبان است

باقرشهر آماده برپایی مراسم 13 آبان است

شهرری - خبرگزاری مهر: شهردار باقر شهر از آمادگی کامل این شهرداری برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم راهپیمایی 13 آبان در این شهر خبر داد.

جمشید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت برگزاری راهپیمایی 13 آبان گفت: این روز یاد آور یکی از روزهای تأثیرگذار در تاریخ مبارزات انقلابی مردم این مرز و بوم است.

وی افزود: در این روز امام خمینی(ره) به دلیل سخنرانیهای کوبنده و افشاگری علیه رژیم ستمشاهی به کشور ترکیه تبعید شد و همزمان با آن، کشتار دانش آموزان و دانشجویان توسط عمال رژیم ستم شاهی صورت گرفت. 

این مسئول بیان کرد: روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز بزرگ و عظیمی است که باید از سوی همه اقشار مختلف مردم ارج نهاده شود.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) ادامه داد: هر یک از این حرکتها، در شکل دادن به حرکت عظیم انقلاب اسلامی نقش خاصی ایفا کرده است.

شهردار باقرشهر گفت: شهرداری باقرشهر نیز همگام با ملت مسلمان ایران و دانش آموزان باقرشهری در زمینه آماده سازی معابر اصلی، نظافت، شستشوی خیابانها، رفع هر گونه سد معبر در سطح شهر، تبلیغات مناسب و دعوت شهروندان به شرکت در مراسم و حضور نیروهای آتش نشانی، اورژانس و تأمین سیستم صوت مراسم، اقدامات و هماهنگیهای لازم را انجام داده است.

وی افزود: مراسم راهپیمایی روز 13 آبان با حضور دانش آموزان مدارس و امت حزب الله از ساعت 10:30 صبح روز جمعه این هفته از میدان شهدای باقرشهر تا مصلی بزرگ نماز جمعه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1449156

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه