به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس اظهار داشت: دین سه فصل دارد که بخشی مربوط به خدا، قانون و حکم خدا و حق الله است که در این بخش جایی برای گذشت، تسامح و تساهل نیست، در آن بخشها نمونه‌اش در سوره مبارکه نور است که ﴿لاَ تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ﴾ آنجا که حق خداست جا برای گذشت نیست، گذشت هم بکنند خدا نمی‌گذرد.



وی ابراز داشت: مثل اینکه عفاف زن و ناموس زن نه برای خود زن و نه برای شوهرو ارحامش است، اگر خدای ناکرده به زنی تجاوز بشود این زن بیاید رضایت بدهد حق الله ساقط نمی‌شود.



این مرجع تقلید ادامه داد: اگر شوهر بیاید رضایت بدهد هم حق الله ساقط نمی‌شود چراکه این مثل خون نیست که اگر ولی دم بگذرد قابل گذشت باشد، آن را فرمود درست است معصیت کرده جهنم می‌رود ولی حق صاحب دَم است که اگر صاحب دم بگذرد ولی دم بگذرد قصاص ساقط می‌شود، اما در تجاوز ناموسی این‌چنین نیست، این حق الله است، قهراً ناموس و عفت می‌شود امانت خدا نه مِلک ما، ما امینیم و باید این امانت را حفظ کنیم.



استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: جامعه با عدلِ یک‌جانبه اداره نمی‌شود، اگر دوجانبه بود به خوبی اداره می‌شود نه انسان تجاوز می‌کند نه مورد تعدّی قرار می‌گیرد اما اگر جامعه برخی هایشان عادل نبودند حق انسان را ضایع کردند انسان بخواهد عادلانه رفتار کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و نشانه‌اش این چند میلیون پرونده دستگاه قضایی است. این چند میلیون پرونده برای آن است که از یک طرف اجحاف می‌شود از یک طرف گذشت نیست می‌رود پرونده چند سال می‌ماند.



جامعه دینی با بزرگواری و گذشت جلوی مشکلات را می‌گیرد



آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه جامعه دینی با بزرگواری و گذشت جلوی مشکلات را می‌گیرد افزود: اگر ﴿وَیَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ﴾ فصل سوم شد و بخش سوم شد آن وقت طرف هم خجالت می‌کشد می‌آید عذرخواهی می‌کند خیلی کم اتفاق می‌افتد که جریّ بشود وقتی که بگذرد او فردا می‌آید عذرخواهی می‌کند این زندگی شیرین است شیرین‌تر می‌شود.



مفسر بزرگ قرآن کریم اظهار داشت: در اداره مجلس هم این‌چنین است گاهی می‌خواهند سئوال کنند از مسئولی یا اسیتضاح کنند اصل این نباشد که شخصی را بی‌آبرو کنند، اصل این باشد که نظام محفوظ بماند، بالأخره او ممکن است اشتباه کرده باشد ولی آبروی او و خانواده‌های او و بچه‌های او تا کجا مثلاً می‌شود به ما گفتند که شما عادل باشید اما می‌دانست خدا که عدالت به این معنا که یک‌جانبه است کافی نیست و فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ اما ﴿وَالْإِحْسَانِ﴾ این احسان بالاتر از اوست.



وی افزود: ما حق داریم استیضاح کنیم، سئوال کنیم اما تنها ما نیستیم، تنها این نماینده نیست تنها آن وزیر نیست، نظام است، مردم است همه این جوانب را مخصوصاً روحانیون مجلس که بالأخره قداستی برای روحانیت قائل‌اند این نماینده‌ها که پشت سر شما آقایان اقتدا می‌کنند یعنی قیام و قعودشان تابع شماست دیگر این هم در حقیقت تابع عدل می‌دانند هر وقت این عادل بلند شد اینها بلند می‌شوند هر وقت این عادل به سجود رفت اینها به سجده می‌روند.



این مرجع تقلید گفت: طوری باشد که مجلس باید ﴿وَیَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ﴾ بله حق و حقوقش را استفا می‌کند حقّ ملّت هم استفا می‌کند از هر کسی می‌خواهد سؤال بکند، بکند اما این نظام به این آسانی به دست نیامده است، اگر یک روحانی، یک قانون‌گزاری، یک مسئولی برای رضای خدا یک قدم بردارد، برای حفظ نظام، مأموران الهی ده قدم کمک می‌کنند دیگر این هیچ عیب ندارد به خودکفایی برسند در خیلی از چیزها در شرایط تحریم به خودکفایی رسیدند پس می‌شود این ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ اطلاقش جریان دنیا را هم می‌گیرد یعنی کسی واقعاً یک قدم بردارد برای رضای خدا ده قدم خدا کمکش می‌کند.



وزارت امور خارجه باید دیپلماسی قوی داشته باشد



آیت‌الله جوادی آملی همچنین با اشاره به وظایف دستگاه دیپلماسی کشور تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید که دیپلماسی قوی داشته باشد کسی که سابقه این کار را دارد می‌داند که زبان دیپلماسی زبان خاصّی است.