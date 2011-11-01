حسین ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس ازبررسی آمار و اطلاعات مصرف آب در شش ماهه نخست سال جاری مشخص شد که مصرف مشترکین نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان هفت درصد کاهش یافته است.

وی افزود: این در حالی است که تعداد مشترکین امورنسبت به مدت مشابه قبل 800 مشترک اضافه شده است که کاهش مصرف مذکور به دلیل رعایت مشترکین، به خصوص بخش مسکونی درمصرف آب و بهینه کردن آن بوده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر امور آبفا گناباد دارای 18 هزار و 300مشترک آب است و منابع آب در فاصله 110کیلومتری شهر قرار دارد.