به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ایرج ابراهیمی در نشست خبری پیش از ظهر امروز دوشنبه، برگزاری این نمایشگاه را در راستای اهداف چشم انداز 1404 دانست و افزود: این نمایشگاه با همکاری سازمان هوایی کشور و ستاد توسعه فناوریهای هوافضا در روز 11 آبان ماه به مدت 3 روز برگزار می شود.

رئیس اتحادیه صنایع هوایی کشور، معرفی توانمندیهای شرکتهای عضو اتحادیه و به اشتراک گذاشتن فناوریهای نوین میان شرکتهای اتحادیه و سایر شرکتهای فعال در این زمینه را از اهداف این نمایشگاه ذکر کرد و اظهار داشت: در این نمایشگاه سعی داریم تا زمینه ای را برای جذب پروژه های تحقیقاتی در حوزه هوایی برای شرکتهای فعال ایجاد کنیم.



وی از معرفی شرکتهای فعال در این نمایشگاه خبر داد و اضافه کرد: در این راستا اقدام به راه اندازی بانک اطلاعات برای فعالان حوزه هوایی کشور می شود.



ابراهیمی همچنین به برنامه های دومین نمایشگاه دستاوردهای صنایع هوایی اشاره و خاطرنشان کرد: در این دور از نمایشگاه علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای شرکتها و مراکز دولتی و غیر دولتی از برخی دستاوردهای جدید این حوزه رونمایی می شود.



وی از راه اندازی پارک فناوری هوایی "کهکشان" خبر داد و یادآور شد: در حاشیه این نمایشگاه مراسم کلنگ زنی و شروع به ساخت پارک فناوری هوایی "کهکشان" نیز برگزار می شود.

رئیس اتحادیه صنایع هوایی کشور، انعقاد قراردادهای همکاری میان این اتحادیه و سازمان هوایی کشور را از دیگر برنامه های جانبی دومین نمایشگاه صنایع هوایی عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری مسابقات مربوط به طراحی و ساخت هواپیما در رده های سنی مختلف و نمایش پروازی آکروباتیک وسایل پرنده رادیوکنترل و بدون سرنشین از دیگر برنامه های این دور از نمایشگاه است.