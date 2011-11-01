فتحعلی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسکن از نیازهای ضروری هر فرد محسوب می شود و ارائه خدمات و تأمین زیرساختها توسط مسئولان نیز امری ضروری و قابل اهمیت است.

وی گفت: در اجرای طرحهای مسکونی مهر در منطقه مهرآباد، زیرساختهای مهمی از جمله توسعه فضای سبز توسط شهرداری رودهن در نظر گرفته شده است.

این مسئول ادامه داد: شهرداری رودهن در خصوص طرحهای مسکن مهر در این منطقه، همکاریهای خود را با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مسکن و شهرسازی شهرستان دماوند آغاز کرده است.

وی بیان کرد: طرح مسکن مهر در راستای خانه ‏دار شدن اقشار کم ‏درآمد جامعه است و باید برای فراهم کردن محیطی مطلوب برای این اقشار تلاش کرد.

همتی افزود: این شهرداری ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان ساکن در طرح مسکن مهر مهرآباد را از وظایف خود قلمداد می‏کند.

وی یادآور شد: شهرداری رودهن با اجرای اقداماتی در خصوص ایجاد فضای سبز کافی و روکش آسفالت معابر مشارکت خود را در طرح مسکن مهر نشان خواهد داد و دستگاههای دیگر نیز بنا به وظیفه خود به این متقاضیان خدمات ارائه می کنند.

شهردار رودهن اضافه کرد: شهرداری پس از انجام امور عمرانی که از اهمیت بالایی برخوردار است، در راستای توسعه فضای سبز پروژه های مسکن مهر این مناطق پیش خواهد رفت.