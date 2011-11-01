به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده صبح سه شنبه در جلسه شورای رفاه اجتماعی ابرکوه در جمع مسئولان موسسات خیریه ابرکوه با بیان اینکه اسلام توانگران را به دستگیری از نیازمندان تشویق می کند، اظهار داشت: در راستای این هدف همگان وظیفه دارند تا به گسترش انفاق در جامعه یاری برسانند.

وی با تاکید بر لزوم کاهش فاصله طبقاتی افزود: گسترش فرهنگ انفاق در جامعه علاوه بر کم کردن فاصله طبقاتی، زیاد شدن انس و الفت در بین همگان را به دنبال دارد و بارها شاهد بوده ایم که افرادی که مورد انفاق قرار گرفته و به رتبه ای رسیده اند، خود به جرگه نیکوکاران و ترویج کنندگان این فرهنگ پیوسته اند.

برزگرزاده تاکید کرد: همگی باید تلاش کنیم که با حرکت در مسیر بندگی خدا به سعادت دنیوی و اخروی دست پیدا کنیم و یکی از این راه ها بذل و بخشش مال و انفاق است.

وی افزود: انفاق به نیازمندان علاوه بر پاداشی که برای نیکوکاران به جا می گذارد نشاط را به جامعه تزریق می کند.

برزگرزاده با بیان اینکه این امر تنها در سیر کردن شکم گرسنگان خلاصه نمی شود یادآور شد: یکی از راه های صرف انفاق کمک در رفع نیازهایی مانند تعلیم و تربیت افراد جامعه است.

وی بیان داشت: فرهنگ انفاق فرهنگی اسلامی است و به واسطه آن سوره "هل اتی" در وصف مولای متقیان و حضرت زهرا نازل شد.