به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 23 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد و یک هزار و 297 نفر در کنکور کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) فراگیر دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند.

مهلت ثبت نام در دو دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ساعت 24 فردا چهارشنبه 11 آبان ماه به اتمام می رسد.

همچنین 102 هزار و 176 نفر در کنکور کارشناسی فراگیر پیام نور که مهلت ثبت آن هفته گذشته به پایان رسید، شرکت کرده بودند.

به گزارش مهر، آزمونهای دوره های فراگیر پیام نور 23 دی ماه برگزار می شود.