یوسف دلخون اصل، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مهلت دریافت آثار توسط دبیر خانه کمیته تخصصی تحقیقات این سازمان تا 30 آبان‌ماه سالجاری است.

وی عناوین پژوهشی مورد نظر بنیاد شهید اردبیل را بررسی میزان دست‌یابی بر اهداف فعالیت‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بنیاد شهید و امور ایثارگران، بررسی راهکارهای فراگیر کردن حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن مجید در بین جامعه هدف و بررسی نگرش مردم به حفظ و تقویت روحیه ایثارگری و انتظار آنان از ایثارگران، عنوان کرد.

به گفته وی، بررسی تحقق اهداف طرح‌ها و برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگان در حوزه‌های خدمات‌رسان(معیشتی، درمان و مسکن) از دیدگاه جامعه هدف)، بررسی میزان رضایتمندی جانبازان بستری از خدمات درمانی و رفاهی ارائه شده در بیمارستان ایثار شهید پاریاب(بیمارستان ایثار اردبیل) از دیگر عناوین پژوهشی است.

دلخون افزود: بررسی میزان حمایت خانوادگی جانبازان اعصاب و روان بستری و راهکارهای افزایش حمایت خانواده‌ها از آنان‌(بیمارستان ایثار اردبیل)، بررسی میزان رضایتمندی شغلی فرزندان شاهد و ایثارگران و عوامل مرتبط با آن، بررسی میزان رضایتمندی خانواده‌های شاهد و ایثارگر از مدارس شاهد و بررسی میزان رضایتمندی خانواده‌های شاهد و ایثارگر از خدمات مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگان نیز از دیگر عناوین پژوهشی در نظر گرفته شده است.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان بنیاد شهید استان اردبیل اعلام کرد: پروپوزال‌ها در کمیته تخصصی تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگان اردبیل بررسی و پس از تائید نسبت به عقد قرارداد با مجری اقدام خواهد شد.

به گفته وی، پروپوزال‌ها باید در دو نسخه همراه لوح فشرده در word 2007 - 2003 به کمیته تخصصی تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگان اردبیل واقع در میدان توحید، خیابان شهید دستغیب روبروی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساختمان شاهد، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی، اداره تحقیقات ارائه شود.

دلخون با بیان اینکه در سال گذشته پنج طرح پژوهشی توسط محققان اردبیلی به اتمام رسید یادآور شد: طرحهای اجرا شده در این سازمان به صورت کاربردی است و از یافته های پژوهشی آینده نیز استفاده کاربردی می شود.