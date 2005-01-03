بيش از نه ميليون نفر از سايت خانه كاريكاتور ايران ديدن كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، مديرروابط عمومي خانه كاريكاتورايران، بيشترين آمارمراجعه به سايت مربوط به كشور آمريكا اعلام كرد و افزود: كشورهاي برزيل وتركيه در رتبه هاي بعدي قرار گرفته است.

زاهدي افزود: دربين ماههاي سال 2004 بالاترين آماررويت سايت، مربوط به ماه دسامبر با 718/208/1 نفر و كمترين آن مربوط به ماه ژوئن با 905/592 نفر بود كه به طور متوسط 037/790 نفرماهانه و 974/25 نفر روزانه از سايت بازديد كرده اند.

لازم به ذكر است، سايت خانه كاريكاتور ايران با 3000 صفحه شامل بخشهاي مختلفي از جمله نمايشگاه هاي بين المللي "فلسطيني خانه ندارد" و "فوتبال" (فوت نت)، "كاريكاتور روز" ، "معرفي جشنواره هاي بين المللي" ، "معرفي كاريكاتوريست هاي برجسته داخلي وخارجي" همراه با نمايش آثارشان، "اخبار و گزارش از فستيوال ها و مسابقات بين المللي" ، "معرفي نشريات تخصصي كاريكاتور دردنيا" ، "تاريخ كاريكاتور" ، "مقالات تخصصي" ، "معرفي انجمنها و سازمان هاي مرتبط با كاريكاتور"، "معرفي سايت هاي معتبركاريكاتور"، "معرفي خانه كاريكاتور" و ... مي باشد.

علاقمندان جهت بازديد از سايت خانه كاريكاتور ايران و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس : WWW.irancartoon.com مراجعه نمايند.