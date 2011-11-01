وحید طالب‌‍لو با حضور در غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مورد وضعیتش در تیم شاهین‌ بوشهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم شاهین به دلیل مشکلاتی که در این فصل داشت، با فراز و نشیب‌های بسیار مواجه شد اما در این شرایط هم توانست نتایج خوبی را کسب کند و تا پایان هفته دوازدهم در رده هشتم قرار بگیرد.

وی در مورد حضور فیروز کریمی در تیم شاهین بوشهر اضافه کرد: آقای کریمی مربی بزرگ و قابل احترامی است و قطعا تیم شاهین با هدایت این مربی آینده خوبی را پیش رو خواهد داشت.

دروازه‌بان تیم فوتبال شاهین در مورد اعتراضش به دعوت نشدن به تیم ملی اظهار داشت: من اعتراضی به کادرفنی و کی‌روش نکردم و تنها واقعیت را گفتم. در این مدت همه دروازه‌بان‌ها حداقل یکبار به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند اما این فرصت در اختیار من قرار نگرفته است.

طالب‌لو با بیان اینکه شاهین بوشهر کمترین گل‌خورده را در دوازده هفته گذشته لیگ برتر داشته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط خوبی دا‌رم و مربیان تیم ملی می‌توانند یک فرصت به من داده و به اردوی تیم ملی دعوتم کنند.

وی ادامه داد: دوست دارم همانند همه بازیکنان به تیم ملی کشورم کمک کنم و اگر این فرصت در اختیارم قرار بگیرد، تمام تلاش خود را انجام خواهم داد تا به مربیان تیم ملی نشان دهم در شرایط خوبی قرار دارم و کاملا آماده‌ام.

دروازه‌بان تیم فوتبال شاهین در پایان گفت: در شرایط فعلی اصلا ناامید نیستم، اگر ناامید بودم فوتبال را کنار می‌گذاشتم. در حال حاضر تمام هدفم موفقیت به همراه تیم شاهین و دعوت دوباره به تیم ملی است.