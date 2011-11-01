به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسیان تهیه‌کننده وکارگردان یادداشتی را در جواب به نامه ابراهیم مختاری دبیر هیئت مدیره خانه سینما در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد. متن نامه به شرح ذیل است:

جوابیه همکار عزیزم ابراهیم مختاری دبیر هیئت مدیره خانه سینما را دیدم و خوشحالم از اینکه بالاخره یک نفر در مجموعه مدیریتی خانه سینما فارغ از فضای تهمت و متلک حاضر به پاسخگویی شد.

و اما چند نکته:

یکم : مختاری عزیز حتماً خاطرت هست که تو و من افراد ثابت جلسه بودیم و کمترین غیبت را در جلسات تدوین اساسنامه خانه سینما داشتیم و باز خاطرت هست که برای جلوگیری از تکرار آنچه که در انتخابات هیئت مدیره چند دوره پیش اتفاق افتاده بود و سه نفر از اعضای هیئت مدیره با آراء خیلی پایین به طور مثال نماینده اتحادیه تهیه‌کنندگان (خانم طائرپور) با شش رای مجمع عمومی به هیئت مدیره آمد و رئیس هیئت مدیره شد.

این نکته فقدان پشتیبانی مؤثر اصناف و مجمع عمومی را به دنبال داشت که ما به راه حل "نصف به علاوه یک" آراء برای تمامی اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل رسیدیم که در ذیل تبصره ماده 21 همانگونه که شما اشاره کرد‌ه‌اید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس با اکثریت نسبی آمده است.

دوم: اگر استنباط شما از اکثریت نسبی هر تعداد آراء اخذ شده در مجمع عمومی باشد لفظ اکثریت نسبی دیگر بی‌معناست و مخالف قانون مجامع معتبر از جمله مجلس شورای اسلامی، ثبت شرکت‌ها و قوانین تجارت است، چرا که در آن صورت نیاز به ذکر اکثریت نسبی در قانون نمی‌باشد. به طور مثال در اساسنامه کانون کارگردانان یا اصناف دیگر آمده بود انتخاب شورای مرکزی و بازرسان به ترتیب آراء اخذ شده از بالا به پایین باشد.

سوم: شما هم مثل من واقف هستید که در مجمع عمومی اخیر با هماهنگی چند ماهه بین روسای صنوف و مدیریت خانه سینما هفت عضو اصلی هیئت مدیره با آراء بیش از 20 رای انتخاب شدند. دلیل این امر چه بود اگر اکثریت نسبی معنای نصف به علاوه یک را نمی‌داد و دو نفر اعضای علی‌البدل که در آن مجموعه جلسات روسای صنوف هم موفق به کسب آراء لازم برای ورود به هئیت مدیره را پیش از انتخابات نشده و به نوعی کنار گذاشته شده بودند که وارد هئیت مدیره نشوند.

چهارم: با استعفای آقای تورج منصوری این معادلات به هم ریخت و از آنجا که اساسنامه خانه سینما، هیچ گاه اعضای اصلی و علی‌البدل و بازرسین را برای تعداد آراء استثناء نکرده است‌، اعضای علی‌البدل نیز طبق تبصر 1 ماده 21 باید اکثریت نسبی را اخذ می‌کردند.

پنجم: طبق ماده 29 در صورت کاهش اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی‌البدل) به کمتر از نه نفر در نخستین مجمع عمومی نسبت به ترمیم اعضاء اقدام خواهد شد. باز می‌بینید که هیچ استثنایی در کار نیست میان اعضای اصلی و علی‌البدل، پس با استعفای آقای تورج منصوری و عدم کسب آراء لازم توسط دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره ، اعضای هیئت مدیره به 6 نفر کاهش می‌یابد که باید مجمع عمومی تشکیل می‌شد.

ششم: همانگونه که خود شما به عنوان بازرس در گزارش سالیانه خود آورده بودید نامه‌ای به عنوان چند تذکر از جانب پنج صنف اصلی به شما قبلاً داده شده بود که یکی از موارد آن عدم دستیابی به اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره قبلی برای تعداد نصف بعلاوه یک آرا ( اکثریت نسبی ) ذکر شده بود و شما صریحاً در جوابیه خود پذیرفته بودید که این ایراد وارد است و در اساسنامه از دوره آینده اجرایی می‌شود در حالی که در خود اساسنامه آمده است از زمان تصویب می‌باید اجرایی شود.

هفتم: در مورد صدور بیانیه توسط مدیرعامل خانه سینما، در جوابیه خود پاسخ داده‌اید که پرداختن به این مسئله نیاز به زمانی دیگر و فرصتی مناسب است. چرا آقای مختاری عزیز؟ در حالی که در اساسنامه وظایف و اختیارات مدیر عامل طی 8 بند در ماده 38 آمده است. کجای آن به مدیرعامل اختیار می‌دهد که برای اصناف تعیین تکلیف کند و یا حتی به آنها دستور دهد ؟

هشتم: در ضمن بنده در گفتگویم تاکید کردم، هیئت مدیره محترم نیز نمی‌تواند مستقیماً برای اعضاء حکم صادر کند، چرا که اعضاء عضو اصناف هستند و اصناف عضو خانه سینما و همان گونه که در ماده 6 آمده است انطباق ارکان اساسنامه صنف با اساسنامه خانه سینما جزء شرایط عضویت است، اما این امر نافی استقلال تشکل‌های صنفی عضو نیست و کاملاً مشهود است که اصناف مستقل هستند و تنها در منافع صنفی عمومی عضو تشکیلات خانه سینما هستند که آن هم در فصل دوم وظایف خانه سینما آمده است و به هیچ وجه در وظایف هیئت مدیره خانه سینما نیز دیده نمی‌شود که بتوان از آن استنباط بالادستی هیئت مدیره و پایین دستی صنوف را کرد.

امیدوارم این همه قانون گریزی و تخلف در خانه سینما باعث نشود که همکاران عزیزی مثل شما به توجیه رفتارهای غیرقانونی هیئت مدیره، بازرس و مدیرعامل اقدام کنند.

با صمیمانه ترین پیام‌ها

علیرضا رئیسیان