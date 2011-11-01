محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور چندی پیش توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و پس از آن برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه ابلاغیه شورای نگهبان هنوز به دست ما نرسیده است، تاکید کرد: به محض اینکه قانون جدید به تامین اجتماعی ارسال شود نسبت به اجرایی شدن آن اقدام خواهیم کرد.

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: در قانون جدید شرایط برای فعالین در مشاغل سخت و زیان آور نسبت به گذشته آسان تر شده است.

زدا افزود: در قانون قبلی برای بازنشستگی در مشاغل سخت فرد باید 20 سال بطور متناوب در آن شغل کار کرده و دارای سابقه بود اما براساس قانون جدید اگر فردی کمتر از این مدت نیز در مشاغل سخت و زیان آور سابقه داشت برای وی محفوظ است و در بازنشستگی او محاسبه می شود.