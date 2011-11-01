به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا با بیان اینکه معاونت امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی همواره به دنبال ارایه خدمات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی به جامعه پزشکی با هدف کاهش دغدغه‌ها و ارتقای رضایت و آرامش خیال اعضای این سازمان بوده است، به برخی از اقدامات این معاونت طی 7 ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه مدیریت امور رفاهی از ابتدای سال تاکنون، به ده هزار و چهارصد و نود نفر از اعضای جامعه پزشکی کشور، کارت اعتباری بین‌المللی با سقف اعتباری 5000-1000 دلار (یا یورو) ارائه شده و همچنان صدور این کارت‌ها ادامه دارد.

وی افزود: سفر کارت یکی دیگر از کارت‌های اعتباری است که از سوی این معاونت به متقاضیان تحویل داده می‌شود و سقف اعتباری آن 50 میلیون ریال است.

هویدا ارایه پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای آن دسته از اعضای جامعه پزشکی که فاقد هرگونه بیمه پایه‌ای هستند را از دیگر اقدامات این معاونت عنوان کرد و گفت: این اعضا کماکان می‌توانند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی (مدیریت امور رفاهی)، خود و خانواده اشان را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند و از تمام مزایای ماده 3 قانون تأمین اجتماعی به استثنای بیمه بیکاری آتیه خود و خانواده را ازنظر بیماری، حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه تضمین نمایند.

به گفته وی، تاکنون بیش از دو هزار نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور خواستار استفاده از این خدمات شده‌اند و پیش‌بینی لازم برای ثبت نام حدود 30 هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی برای استفاده از این خدمات بیمه‌ای صورت گرفته که با اطلاع‌رسانی مناسب و آگاهی اعضای سازمان از این امکان، بزودی محقق خواهد شد.

معاون امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی به برخی دیگر از خدمات این معاونت به اعضای جامعه پزشکی اشاره کرد و افزود: امضاء تفاهمنامه با شرکت سهامی فرش ایران جهت فروش اقساطی به اعضای سازمان نظام پزشکی، ارایه تسهیلات و تخفیف هتل در شهرهای زیارتی و سیاحتی کشور، اقدامات حمایتی در زمینه ترمیم دستمزد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، پرداخت وام‌های ضروری و طلایی به اعضای جامعه پزشکی، واگذاری همه ساله بیش از 6000 آرم ترافیک به اعضای متقاضی سازمان و حتی‌الامکان رفع مشکل تردد آنان، در اختیار گذاشتن وسایل دفاع شخصی نظیر اسپری و ...از جمله خدمات است.

به گفته هویدا، تفاهم با شرکت ایران خودرو و واگذاری بیش از 400 دستگاه اتومبیل از محصولات این شرکت خودروساز به اعضاء متقاضی، فراهم نمودن امکان استفاده اعضای سازمان نظام پزشکی از سینماها بصورت رایگان، تجلیل از پیشکسوتان جامعه پزشکی ، خیرین، موسیقیدانان، مؤلفین، اساتید در همایش‌های مختلف، برگزاری سالیانه یادواره شهدای جامعه پزشکی، تأمین مسکن ارزان قیمت برای پزشکان جوان از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمع‌آوری فرصت‌های شغلی موجود از سازمان‌های دولتی و خصوصی و معرفی پزشکان به سازمان‌ها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی جهت اشتغال و فراهم نمودن امکان اشتغال بیش از 2000 نفر از این طریق از جمله اقدامات معاونت امور رفاهی و اجتماعی سازمان به شمار می‌رود.