سطح زير كشت پنبه در سال آينده 30 درصد كاهش مي يابد

مدير عامل تعاوني كارخانجات پنبه استان گلستان درگفت و گوباخبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: افزايش قيمت تمام شده پنبه داخلي درمقايسه با بازارجهاني ، ركود بازار پنبه و پايين بودن قيمت خريد تضميني اين محصول موجب بحراني شدن توليد اين محصول در داخل شده است .

اسدالله پاك سرشت بحران درصنعت پنبه كشوررا موجب غيراقتصادي شدن كشت پنبه و در نتيجه كاهش سطح زير كشت آن دانست وي با اشاره به شرايط نامناسب كارخانجات پنبه پاك كني در استان گلستان گفت : درحال حاضراز 21 هزار تن پنبه توليدي در كارخانجات استان گلستان حدود 11 هزار تن آن توسط نساجي ها خريداري و ما بقي هنوز باقي مانده است

پاك سرشت افزايش قيمت تمام شده پنبه داخلي درمقايسه با بازارجهاني را دليل اصلي عدم خريد پنبه توسط صنايع نساجي كشور دانست و افزود: بالابودن هزينه توليد در كشور موجب افزايش قيمت تمام شده پنبه در مقايسه با بازارهاي جهاني شده و اين در حالي است كه صنايع نساجي به دليل كاهش نقدينگي ترجيح مي دهند كه پنبه مورد نياز خود را از طريق واردات كه ارزان تراست تامين كنند .

وي با اشاره به مثبت بودن اقدام وزارت جهاد كشاورزي مبني بر قطع واردات پنبه گفت : از آغاز سالجاري حدود 15 هزار تن پنبه وارد شده و حدود سه تا چهار هزار تن ديگر نيز درمرحله ثبت سفارش است و اين در حالي است كه با توجه به ميزان كسري تعيين شده و افزايش حجم واردات پنبه پيش بيني مي شود در سالجاري حدود دو هزار تن نيز مازاد پنبه بر مصرف داشته باشيم.

پاك سرشت پرداخت يارانه به كشاورزان و به صنايع نساجي را مناسبترين راهكار براي رونق صنعت پنبه در كشور اعلام كرد.

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