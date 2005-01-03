مدير عامل تعاوني كارخانجات پنبه استان گلستان درگفت و گوباخبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: افزايش قيمت تمام شده پنبه داخلي درمقايسه با بازارجهاني ، ركود بازار پنبه و پايين بودن قيمت خريد تضميني اين محصول موجب بحراني شدن توليد اين محصول در داخل شده است .
اسدالله پاك سرشت بحران درصنعت پنبه كشوررا موجب غيراقتصادي شدن كشت پنبه و در نتيجه كاهش سطح زير كشت آن دانست وي با اشاره به شرايط نامناسب كارخانجات پنبه پاك كني در استان گلستان گفت : درحال حاضراز 21 هزار تن پنبه توليدي در كارخانجات استان گلستان حدود 11 هزار تن آن توسط نساجي ها خريداري و ما بقي هنوز باقي مانده است
پاك سرشت افزايش قيمت تمام شده پنبه داخلي درمقايسه با بازارجهاني را دليل اصلي عدم خريد پنبه توسط صنايع نساجي كشور دانست و افزود: بالابودن هزينه توليد در كشور موجب افزايش قيمت تمام شده پنبه در مقايسه با بازارهاي جهاني شده و اين در حالي است كه صنايع نساجي به دليل كاهش نقدينگي ترجيح مي دهند كه پنبه مورد نياز خود را از طريق واردات كه ارزان تراست تامين كنند .
وي با اشاره به مثبت بودن اقدام وزارت جهاد كشاورزي مبني بر قطع واردات پنبه گفت : از آغاز سالجاري حدود 15 هزار تن پنبه وارد شده و حدود سه تا چهار هزار تن ديگر نيز درمرحله ثبت سفارش است و اين در حالي است كه با توجه به ميزان كسري تعيين شده و افزايش حجم واردات پنبه پيش بيني مي شود در سالجاري حدود دو هزار تن نيز مازاد پنبه بر مصرف داشته باشيم.
پاك سرشت پرداخت يارانه به كشاورزان و به صنايع نساجي را مناسبترين راهكار براي رونق صنعت پنبه در كشور اعلام كرد.
مدير عامل تعاوني كارخانجات پنبه استان گلستان در گفت و گو با "مهر"
سطح زير كشت پنبه در سال آينده 30 درصد كاهش مي يابد
ادامه بحران در صنعت پنبه كشور موجب كاهش 30 درصدي سطح زير كشت پنبه كشور در سال آينده خواهد شد
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