به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عزیز اکبریان موافق استیضاح شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه امروز سه شنبه مجلس که به این استیضاح اختصاص داشت، با بیان اینکه در چند روز اخیر فشارهای مختلفی در استیضاح کنندگان از ناحیه های مختلف به وجود آمد گفت: مجلس باید نشان دهد عصاره فضائل ملت است و به هیچ عنوان تحت تأثیر فشارها قرار نمی گیرد.

وی با اشاره به نقش مدیران اقتصادی در هدایت، حمایت و نظارت گفت: نظارت برای مدیران ارشد اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است، چرا که اگر در یک سیستم نظارت نباشد، احتمال بحران زیاد است.

نماینده مردم کرج در مجلس با بیان اینکه شمس الدین حسینی پنج وظیفه نظارتی در امور اقتصادی به عهده دارد، گفت: وی وزیر اقتصاد، رئیس مجمع عمومی بانکها، عضو مجمع بانک مرکزی، ریاست شورای عالی مبارزه با پولشویی و عضو شورای عالی پول و اعتبار است.

وی خطاب به شمس الدین حسینی گفت: شما باید در مقابل نمایندگان ملت پاسخگو باشید، آیا قبول دارید به علت عدم نظارت شما تخلف و تقلب بزرگ مالی رخ داده است. چه کسی باید در خصوص بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: همکاران وزیر اقتصاد مدعی هستند این اختلاس را کشف کرده اند در حالی که اینگونه نبود و تنها با اشتباه یکی از اعضای این گروه تخلف بزرگ رخه داد، نباید به مردم دروغ بگوییم.

وی با بیان اینکه قبل ازافشای فساد مالی اخیر هشدارهای زیادی به وزیر اقتصاد داده شده بود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و مدیر کل بازرسی کل وزارت اقتصاد طی نامه هایی جداگانه به وزیر اقتصاد و مدیران بانک ها در خصوص گروه امیرمنصور آریا هشدار داده بودند اما به هیچ وجه ترتیب اثری داده نشده بود، شما چه پاسخی به ملت ایران دارید؟

نماینده مردم کرج ادامه داد: متأسفانه مدیران نظارتی وزارت اقتصاد به خوابی فرو رفته اند که در آن 3000 میلیارد تومان فساد و 105 ال سی قانونی برای گروه امیرمنصور آریا باز شد، با این وجود هنوز هم وزیر اقتصاد به مدیریت خود افتخار می کند.

اکبریان با تأکید بر اینکه ای کاش در ابتدای افشای سوء استفاده مالی اخیر وزیر اقتصاد استعفا می داد و خود را سربلند می کرد، گفت: متأسفانه حسینی تا به حال حتی از مردم پوزش هم نطلبیده است و حتی با فرستادن مستشار و وعده وعیدهای مختلف به دنبال انصراف نمایندگان از استیضاح بود.

نماینده مردم کرج در مجلش با تأکید بر اینکه حضور معاون بانکی وزیر اقتصاد در مجامع عمومی بانک ها امکان مقابله با سوء استفاده ها را فراهم کرده بود، گفت: با این وجود هیچ گونه نظارتی صورت نگرفت و حتی شاهدیم 60 درصد اعتبارات اسنادی گروه امیرمنصور آریا ظرف 5 ماه منتهی به افشای سوء استفاده مالی بود.

وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: اگر از مشکلات موجود در سیستم بانکی خبر داشتید و بازرسی هایی را انجام می دادید به هیچ وجه این افتضاح مالی به وجود نمی آمد.

وی همچنین به مسئولیت شمس الدین حسینی در ستاد مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: از وزیر اقتصاد سئوال می کنیم، تا به حال چندین پروژه به قوه قضاییه فرستاده ای؟ آیا توانستید وظایف خود را به خوبی انجام دهید؟ معتقدیم وزیر اقتصاد در این زمینه قصور زیادی انجام داده است.

وی در ادامه در خصوص روند تأسیس بانک آریا، گفت: بررسی واقعیت در خصوص روند تأسیس بانک آریا نشان دهنده اعمال نظرهای خلاف است.

وی افزود: تقاضای جواز بانک آریا در جلسه مورخ 89.2.21 شورای عالی پول و اعتبار که آقای حسینی مسئول آن هستند به تصویب می رسد.

وی افزود: همچنین مدیر کل مقررات و مجوزات بانکی در تاریخ 89.5.12 به هیئت موسس اعلام می کند که اساسانامه تصویب شده است و در تاریخ 89.6.30 مجوز تأسیس بانک آریا با سرمایه 200 میلیارد تومان به شرط افزایش سرمایه به 400 میلیارد تومان به هیئت موسس ابلاغ می شود، ولی 3 ماه پس از آن در مورخ 89.9.15 هیئت موسس طی نامه ای بنا به درخواست اداره مجوزهای بانک مرکزی حذف دو نفر از سهامداران را به دلیل بدهی به سیستم بانکی اعلام می کند.

وی افزود: چگونه است که وزیر اقتصاد این موضوعات را خبر نداشته و حتی آن را تأیید کرده است، آیا این تخلفات روشن نیست؟

نماینده مردم کرج تصریح کرد: متأسفانه به رغم 15 مرحله اصلاح و رفت و برگشت گروه آریا، سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 89.12.11 به اداره ثبت شرکت ها مجوز ثبت سهام آن را صادر می کند.

اکبریان ادامه داد: همچنین در تاریخ 89.12.14 پذیره نویسی بلامانع اعلام می شود و در تاریخ 90.1.27 این پذیره نویسی در بانک ملت انجام می شود، سوال ما این است آیا وزیر اقتصاد به عنوان رئیس ستاد مبارزه با پولشویی از این پذیره نویسی خبر داشته است؟ اگر خبرداشته چرا این پذیره نویسی انجام شده است و عمده آن قبل از ساعت اداری برگزار شده است؟

نماینده مردم کرج خاطرنشان کرد: 41 درصد از این پذیره نویسی توسط 26 نفر خریده شده که همه آنها از اطرافیان گروه آریا هستند که اسامی آنها مشخص است و عمده پول از حساب سیبای رئیس گروه آریا برداشت شده است.

وی ادامه داد: همچنین 610 میلیارد ریال از سرمایه بانک آریا از محل تسهیلات بانکی بوده است، سوال ما این است آیا موارد فوق مصداق پولشویی نیست؟

اکبریان تصریح کرد: علی رغم این تخلفات در تاریخ 90.2.25 گزارش اتمام اقدامات قانونی به بانک مرکزی داده می شود و در همان روز بانک مرکزی مجوز بانک آریا را صادر می کند.

وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آیا گزارشی از معاملات مشکوک برای مبارزه با پولشویی به جنابعالی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با پولشویی رسیده است، جواب این همه تعلل در سیستم اقتصادی کشور را چه کسی باید بدهد وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد گفت: تنها فرار خاوری رئیس بانک ملی کافی بود تا دولت استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند. چگونه است فردی در خارج از کشور خانه داشته باشد و تبعه آنجا باشد و آن وقت مسئولین ما عنوان کنند از این موضوع اطلاع نداشتیم در حالی که آبدارچی های بانک ها هم از اسکان خانواده خاوری در کانادا خبر داشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان باید به وظیفه خود عمل کرده و با رأی عدم اعتماد به شمس الدین حسینی کمی از اندوه ملت بکاهند.