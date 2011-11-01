به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بابازاده افزود: مردم یتیم نواز مبلغی بالغ بر 12 میلیارد و 267 میلیون و 100 هزار ریال طی این مدت در طرح اکرام و ایتام به این نهاد کمک کردند.

وی از جمع آوری 11 میلیارد و 456 میلیون و 646 هزار ریال از صندوق صدقات سطح استان طی شش ماه اول سال جاری خبر داد.

بابازاده گفت: مبلغ فوق از تعداد 177 هزار و 672 صندوق در سطح استان جمع آوری شده است.

وی افزود: در گلستان 172 هزارو 458 صندوق صدقات کوچک ،هزار و 255 صندوق متوسط و 3959 صندوق بزرگ وجود دارد.



52 هزار خانوار گلستانی تحت حمای کمیته امداد هستند.