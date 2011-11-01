به گزارش خبرنگار مهر، در بازرسیهای انجام شده، 36 نوع محصول خوراکی و مصرفی غیر مجاز شناسایی شد که با اعلام این محصولات از مردم درخواست می شود از مصرف آنها خودداری کنند.

این محصولات شامل آب آلبالو با نشان تجاری جعلی باران، کنسرو خیارشور و رب گوجه فرنگی شرکت کشت و صنعت بیگ چین با نشان تجاری تاجر، رب گوجه فرنگی شرکت کشت و صنعت فرمنکوه با نشان تجاری اطلس کعبه، لواشک با نشان تجاری جعلی مهشاد، آلوچه ائل سون محصول شرکت قارون قومس با نشان تجاری آلوچه ائل سون، نمک با نشان تجاری جعلی سفید پاش و پروانه ساخت جعلی 12735.17، نمک با نشان تجاری جعلی ماهان، شرکت سهامی دوغ آبعلی با نشان تجاری جعلی آبعلی، آلوچه ترشی طلا با نشان تجاری ترشی طلا و رب انار و رب آلبالو با نشان تجاری هانی ترش هستند.

همچنین شرکت پاک همبرگر30درصد با نشان تجاری پاک، شرکت تقویت همبرگر30 درصد با نشان تجاری تقویت، نان با نشان تجاری جعلی اهورا و پروانه ساخت 98165، عسل ممتاز با نشان تجاری شهد شفا، تافی کاکائویی با نشان تجاری کوثر، آب انار با نشان تجاری چشمه داران و ماست چکیده موسیر با نشان تجاری پاکنام از دیگر محصولات غیر مجاز شناسایی شده است.



پنیر لیقوان با نشان تجاری ناژین لبن، پنیر گوسفندی تولیدی آقای فاضل با نشان تجاری عرفان، پنیر سنتی گوسفندی میلاد با نشان تجاری میلاد لیقوان، عسل با نشان تجاری سینا، فلافل با نشان تجاری زمان، دوغ یک لیتری و نیم لیتری تولید فرآورده های لبنی امیر با نشان تجاری لیلی، شیرینی جات با نشان تجاری عصرین شرق، لواشک دانه دانه با نشان تجاری دانه دانه، لواشک مغزدار به به موسسه سبز و قرمز با نشان تجاری به به، کلوچه شرکت تولیدی شیرین شهد پاییزان با نشان تجاری تپل مپل و ساوالان، نان لواش تنوری نازک با نشان تجاری یاس، آلوچه با نشان تجاری سحرآمیز، گلاب و عرقیاتبا نشان تجاری عطرآمیز، پودر نوشیدنی فوری کم کالری شرکت شیرین نوش تجارت با نشان تجاری فروتی دریم، آب زرشک محصولات غذایی کوهساران با نشان تجاری کوهساران، آلوچه با نشان تجاری تبریز ترش، خیارشور تخمیری با نشان تجاری ملکی و نان با نشان تجاری کماج بهنان از جمله این محصولات شناسایی شده است.



مصرف این محصولات سلامتی را به خطر می اندازد و عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد. این محصولات به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و یا جعل پروانه های بهداشتی و همچنین آلودگی های میکروبی و شیمیایی غیرقابل مصرف بوده و فعالیت شرکت های تولیدکننده آنها غیرقانونی است.



این محصولات مورد تائید وزارت بهداشت نیست به همین دلیل از تمام شهروندان درخواست می شود برای حفظ سلامتی خود از خرید و مصرف این گونه اقلام و محصولات خوراکی و مصرفی غیرمجاز خودداری کنند.