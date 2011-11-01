معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر خوزستان به خبرنگار مهر گفت: طبق اطلاع کشتی فلیپر به مرکز جستجو و نجات دریایی بندر امام خمینی (ره) و با توجه به موج شدید و عدم توانایی نجات سرنشینان شناور حادثه دیده، از مرکز جستجو و نجات دریایی بندرامام خمینی (ره)درخواست کمک شد که به دنبال آن سریعا دو فروند شناور ناجی 7 و هادی 8 به موقعیت اعزام شدند.
علیرضا خجسته افزود: با همیاری دیگر شناورهای حاضر در موقعیت حادثه و سرعت عمل شناورهای امداد و نجات این مرکز جان هفت نفر از سرنشینان شناور حادثه دیده نجات داده و یک نفر دیگر نیز توسط کشتی آلامیدا نجات یافت و به سمت بندر انتقال داده شدند.
وی تصریح کرد: پس از عملیات امداد و نجات، نفرات نجات داده شده که چهار نفر آنان ایرانی و چهار نفر دیگر ملیت هندی و پاکستانی داشتند با آمبولانس به درمانگاه انتقال دادند.
شناور کردوان از بوشهر به مقصد عراق عازم بود که در حوالی لنگرگاه بیرونی بندر امام خمینی (ره) دچار سانحه شد.
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