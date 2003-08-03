مردم به مراكز تزريقاتي غير مجاز مراجعه نكنند

دكترعلي دباغ در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مسئوليت تاييد صلاحيت افراد براي انجام تزريقات را برعهده دانشگاههاي علوم پزشكي عنوان كرد و افزود:" وظيفه شناسايي و نظارت بر افرادي كه اقدام به اين كار مي كنند نيز از جمله وظايف اين دانشگاهها بوده و با شناسايي افراد فاقد مجوز براي اين اقدام فورا به موضوع آنها رسيدگي مي شود."

وي ادامه داد:" درصورت معرفي و يا شناسايي كساني كه بدون دريافت مجوز اقدام به تزريقات عمومي مي كنند مراتب به كميسيون 11 تعزيرات حكومتي اعلام شده و بعد از طي مراتب قانوني، مجازات هايي از جمله جريمه هاي مالي براي شخص معين مي شود."

رييس اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داشتن تحصيلات مناسب و كسب مهارت و توانايي لازم در تزريقات را از جمله شرايط ارائه مجوز جهت انجام تزريقات عمومي عنوان كرد.