12 زندانی در استان قطیف عربستان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان عربستان سعودی شب گذشته 17 نفر از کسانی را که در جریان اعتراضات مردمی در منطقه الشرقیه این کشور بازداشت شده بودند را آزاد کردند.

اغلب ساکنان منطقه الشرقیه را شیعیان تشکیل می دهند که با محرومیت مواجه هستند. این افراد در زندان مرکزی الدمام و زندان الخبر زندانی بودند. شیعیان عربستان سعودی 10 درصد از جمعیت 19 میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهند.

زندانیان آزاد شده ساکن شهرک ها و مناطق مختلف استان قطیف هستند. نیروهای امنیتی سعودی طی ماه های گذشته حدود 332 نفر را در جریان اعتراضات مردمی در این کشور بازداشت کرده اند.