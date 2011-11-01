به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سید ناصر موسوی لارگانی به عنوان یکی از طراحان استیضاح با بیان اینکه وزیر اقتصاد در بازرسی بانک های ملی و صادرات دارای مسئولیت مستقیم بود و باید بر اساس قانون از تضییع حقوق ملت و دولت جلوگیری می کرد، اظهار داشت: چه حسابرسان بانک ملی و صادرات به وظایف خود عمل کرده باشند و گزارش تخلفات را به وزیر ارائه داده باشند و چه به وظایف خود عمل نکرده و گزارشات مقتضی را به وزیر ارائه نداده باشند در هر دو صورت وزیر مقصر است.

وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی زیر نظر وزیر اقتصاد است، گفت: بازرس قانونی تمام دستگاههای دارای مالکیت عمومی بر عهده سازمان بازرسی است که زیر نظر وزیر اقتصاد فعالیت می کند.

نماینده مردم سلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل 90 برای تبرئه خود از انتصاب مدیران ناکارآمد اعلام داشت معاون بانکی وزیر اقتصاد وظیفه اش نظارت مجمعی است تصریح کرد: وزیر اقتصاد آقای ابوالحسنی معاون بانکی را به عضویت هیئت رئیسه بانک صادرات درآورد اما این فرد هیچ گزارش یا اطلاعی به وزیر در خصوص تخلفات صورت گرفته نداده بود.

وی تاکید کرد: اگر جمع آوری اطلاعات مرتبط با تخلف اخیر و ارسال آن به قوه قضائیه صورت نگرفته مسئولیت آن به رئیس شورای عالی یعنی آقای حسینی باز می گردد.

لارگانی با انتقاد از انتصاب خاوری به مدیریت عاملی بانک ملی خطاب به حسینی گفت: علت اصرار شما به انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی چه بود که شما برای این کار حتی از هیئت دولت مصوبه گرفتید؟

وی در پایان افزود: چرا رئیس دفتر خود را به عنوان ناظر ویژه به بانک ملی فرستادید؟ آیا با این همه مسئولیت ایفا نشده جا نداشت از مردم عذرخواهی کرده و استعفا دهید؟