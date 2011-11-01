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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

حادثه ای که دوباره سرباز کرد/ سومین پژو 405 در چایپاره دچار حریق شد

حادثه ای که دوباره سرباز کرد/ سومین پژو 405 در چایپاره دچار حریق شد

چایپاره - خبرگزاری مهر: مسئول آتش نشانی چایپاره از دچار حریق شدن سومین خودروی پژو 405 در این شهرستان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضاپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طی ساعات گذشته یک دستگاه پژوی 405 در شهرستان چایپاره آتش گرفت، افزود: این حادثه سومین آتش سوزی پژو 405 در سال جاری بوده که آتش نشانان آن را خاموش کردند.

وی با اشاره به اینکه سال تولید  پژوهای آتش گرفته سالهای 76 ، 87 و 89 بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه خودرو قبل از روشن شدن آتش گرفته، عامل آتش سوزی اتصال در سیم کشی پژو بود.

مسئول آتش نشانی چایپاره بیان داشت: آتش سوزی یک از پژوهایی قبلی مشابه حادثه کنونی بود اما یکی دیگر از پژوها در حال حرکت آتش گرفته بود.

راننده این خودروی آتش گرفته نیز بیان داشت: پس از خاموش کردن دزدگیر در حال سوار شدن به خودرو بودم که یکباره  خودرو دچار آتش سوزی شد و موتور آن بطور کامل در آتش سوخت.

کد مطلب 1449210

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