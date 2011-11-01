عادل فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر بستر سازی برای افزایش و تقویت فعالیتهای پژوهشی تشویق اعضای هئیت علمی و دانشجویان برای مشارکت بیشتر و بهتر در این حوزه حزو اولویت های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به شمار می رود.



وی یکی از وظایف اصلی دانشگاه را برگزاری همایشهای ملی و منطقه ای در راستای گسترش و توسعه فرهنگ پژوهش دانست و بیان کرد: ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در حوزه های پژوهشی دانشگاه ها الزامی و در توسعه اقتصادی و عمرانی استان کردستان موثر است.



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با اشاره به اینکه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد سنندج در سال جاری 41 همایش و سمینار در سطح استانی و چهار همایش ملی برگزار کرده است، بیان کرد: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد سنندج در هشت همایش کشوری به عنوان حامی مشارکت داشته و از امسال با سامانه طراحی شده توسط گروه فناوری و کامپیوتر این دانشگاه همایشها از طریق اینترنت برگزار می شود.



فاطمی گفت: ارائه و تجهیز دیگر مراکز دانشگاهی در سطح استان کردستان به سامانه اینترنتی از طریق دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه خدمات نوین دانش و فناوری روز جهان در اختیار گذاشته می شود.



انجام 140 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد سنندج



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با بیان اینکه سه مجله از مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در جهان اسلام دارای ضریب نفوذ است، اظهار داشت: این واحد 140 طرح پژوهشی با مبلغی بالغ بر 10 میلیارد ریال در دست اجرا دارد و دو مجله علمی و پژوهشی در دست چاپ و انتشار دارد



فاطمی با اشاره به دریافت و راه اندازی مجوز مرکز "رشد واحدهای فن آور" با هدف تبدیل و حمایت از ایده های مناسب به محصول اعلام کرد: این مرکز دومین مرکز در استان کردستان بعد از مرکز دانشگاه کردستان و اولین مرکز در بین مراکز دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 11 کشور است.



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج گستره فعالیت پژوهشی را در حال توسعه دانست و عنوان کرد: ارائه مقالات در سمینارها، همایشها و مجلات علمی مناسب با فضای در حال توسعه و رشد استان کردستان، برگزاری اولین دوره مسابقات روباتیک آزاد کردستان و جشنواره ریاضیات بیانگر توجه ویژه دانشگاه آزاد به تقویت پژوهش است.



فعالیتهای دانشگاه آزاد سنندج بین المللی می شود



فاطمی دامنه وسیع و افق بلند این معاونت را در برگزاری "کرسی نظریه پردازی" و بین المللی کردن فعالیتهای این دانشگاه را از برنامه های در دست اقدام دانست و اظهار داشت: موفقیت و تاثیر گذاری فعالیتهای حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در فعالیتهای ملی بیانگر موفقیت در اجرای برنامه های در سطح بین المللی است.



وی عنوان کرد: مرکز دانشگاهی آزاد اسلامی واحد سنندج در سال 91 و با همکاری دانشگاه های خارجی همایش " اقتصاد سنجی" در همین مرکز را برگزار می کند و انتظار می رود که در این بخش شاهد همکاری و مشارکت سایر مراکز علمی و سازمانهای دولتی استان کردستان باشیم.



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در پایان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با 11 دانشکده و پذیرش دانشجو از طریق آزمون ورودی توسط خود دانشگاه و دارا بودن مراکز دانشگاهی در تمام شهرهای استان فعالیتهای چشمگیری در زمینه پژوهشی دارد.