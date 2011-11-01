به گزارش خبرنگار مهر، احمد پاسندی صبح سه شنبه در جلس توانمند سازی معاونان پرورشی افزود: علاوه بر توانمند کردن مجموعه، تلاش ما براین است که 14مدرسه قرآنی را به 40 آموزشگاه قرآنی ارتقاء دهیم.

محمد حسین شاعری معاون پرورشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کردکوی ضمن تشکر از حضور معاونان و مربیان پرورشی مدارس شهرستان در این همایش گفت: دست یافتن به سند چشم انداز بیست ساله از اهداف نظام واز مسائلی است که ما بعنوان سربازان جنگ نرم باید به آن توجه کنیم وآن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی افزود: سند بیست ساله حاوی مباحث مترقی، کاربردی و مسائل الزام آور برای پیشبرد اهداف نظام است که در افق نگاه این سند به ایرانی، توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی مبتنی است.



شاعری همچنین گفت: ما باید انسانهایی که برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی است تربیت کنیم و افرادی را پرورش دهیم که فعال، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن باشند.