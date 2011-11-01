سیدمحسن بابامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: البته این را هم خوب می‌دانیم که تیم نساجی قائمشهر با توجه به اینکه در حضور تماشاگران خودی بازی می‌کند در این دیدار به دنبال کسب حداکثر امتیاز است و این مهم نیز بر حساسیت بازی اضافه می‌کند.



وی تأکید کرد: قطعا مسابقه با تیم فوتبال نساجی قائمشهر بازی بسیار سختی خواهد بود و قطعا بازی دشواری در پیش داریم اما بازیکنان ما باید برای پیروزی در این دیدار تمام تلاش خود را به کار بسته و به سه امتیاز بیاندیشند.



سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم تاکید کرد: صبای قم در بازی مقابل نساجی قائمشهر بدون هیچ کم و کاستی، به دنبال کسب پیروزی و سه امتیاز است و اگر ما بتوانیم این دیدار را به سود خود به پایان برسانیم، با خیال راحت در بازی‌های آینده مقابل حریفان قرار می‌گیریم.



وی با بیان اینکه صبای قم در حال حاضر با کسب چهار امتیاز، یکی از رتبه‌های بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور را در اختیار دارد، افزود: بازیکنان تیم فوتبال امید صبای قم برای مصاف با نساجی قائمشهر در هفته سوم رقابت‌های فوتبال امید لیگ برتر در روزهای اخیر تمرینات بسیار خوبی انجام داده اند و از هر نظر برای برد در خانه حریف شرایط خوبی داریم.



بابامیری افزود: امید صبای قم در حالی با آمادگی لازم به منظور کسب موفقیت در دیدار با نساجی قائمشهر به میدان می رود که بعد از دیدار با تیم امید ذوب آهن اصفهان تمرینات خوبی داشته است، ما مقابل نساجی تنها به دنبال سه امتیاز خواهیم بود.



یادآور می‌شود: شاگردان سیدمحسن بابامیری در حالی در هفته سوم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور به مصاف نساجی قائمشهر می روند که در آخرین بازی خود قبل از این دیدار مقابل تیم فوتبال امید ذوب آهن اصفهان به تساوی رسیدند.



این تساوی در حالی به دست آمد که صبای قم در نیمه نخست بازی بسیار خوبی در مصاف با بازیکنان تیم امید ذوب آهن اصفهان ارائه کرد و به گل برتری رسید تا اینکه در لحظات پایانی این نیمه با گل تساوی حریف بازی برابر شد.



امیدهای تیم فوتبال صبای قم در نیمه دوم بازی با امید ذوب آهن اصفهان بسیار خوب و قابل قبول بازی کردند ولی نتوانستند مزد فوتبال حساب شده و با برنامه ریزی خود را در این مسابقه پر برخورد و حساس خانگی به دست بیاوردند.



صبای قم در سومین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار است در خانه تیم فوتبال نساجی قائمشهر بازی کند دیداری که پیروزی صبا سبب خواهد شد این تیم با کسب سه امتیاز بار دیگر در بین تیم‌های بالای جدول رده بندی قرار بگیرد.

