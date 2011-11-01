به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی، فرماندار جوانرود با اشاره به اینکه 13 آبان ماه روز شکست استکبار است، گفت: حرکت مردم انقلابی ایران در این روز، نشان از پیام استکبارستیزی و اسلام گرایی داشت.

مصطفی عظیمی تاکید کرد: 13 آبان فرصت مناسبی برای آشنا ساختن نسل نوجوان انقلاب برای شناخت ماهیت و شالوده اصلی استکبار و آمریکا است.

فرماندار جوانرود با ابراز خرسندی از حضور مردم استان کرمانشاه در استقبال تاریخی از رهبر معظم انقلاب، افزود: مردم، دانش آموزان، فرهنگیان، ادارات و سازمان‌های دولتی، حماسه ای افتخار آفرین دیگر در روز 13 آبان ماه می آفرینند.

فرماندار جوانرود در پایان با تاکید بر حضور گسترده دانش آموزان و اقشار مختلف مردم یادآور شد: 13 آبان ماه امسال باید باشکوه تر از سال‌های گذشته برگزار شود زیرا که آیین 13 آبان امسال با اهداف عمده ای شامل آگاهی از وضعیت منطقه و بیداری اسلامی که برگرفته از حرکت‌های ماندگار در روند انقلاب است، برگزار می شود.