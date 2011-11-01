به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا ابوعلی صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهبهان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با تبیین پیوند تعلیم و تربیت و اهمیت آن از دیدگاه اسلام گفت: اگر آموزش و پرورش در مسیر صحیح اسلام و معارف اهل بیت (ع) و ارزشهای اسلامی حرکت کند جامعه سالم خواهد ماند.



امام جمعه بهبهان ادامه داد: امروز دشمنان ما ساکت نخواهند ماند به همین دلیل دقت و تیزبینی و توجه همه اقشار و فرهنگیان بسیار مهم هستند و امروزه شیوه دشمنان در جنگ، انحراف از اسلام و معارف اهل بیت (ع) که اساس نجات ملت ماست به شمار می رود.



حجت الاسلام ابوعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسائل پیش رو مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی که امر بسیار مهمی است و دشمنان در این زمینه نیز فعال هستند. دشمنان ما دلشان برای ملت ما نسوخته بلکه از جای دیگر سیلی خورده اند و می خواهند از این راه وارد شوند.



وی اظهار کرد: در بحث انتخابات آموزش و پرورش باید سالم، سربلند، برطبق قانون و در خط ولایت و رهبری قدم گذاشته و در این راستا تلاش کرده و سر سوزنی از مسیر خود منحرف نشود.



حجت الاسلام ابوعلی در پایان با اشاره به اینکه ما از هرجایی که غفلت کرده ایم از همان نقطه آسیب خورده ایم، تصریح کرد: برنامه های آموزشی باید به تناسب شهر و روستا بوده و از تمرکز عمده برنامه ها در شهر پرهیز کرد و از بخشها و روستاهای شهرستان نیز نمایندگانی را دعوت کرد تا در این جلسات شرکت کرده و بتوانند مشکلات خود را بیان کنند.