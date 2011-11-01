به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "صندلی داغ" کاری از گروه اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی علیرضا جلالی و کارگردانی حمید آخوندی به زودی از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

مجموعه برنامه "صندلی داغ" بزودی میزبان مهمانانی از حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، اقتصادی، ورزشی، سیاسی و ... شده و موضوع‌های متنوع روز متناسب با هر یک از این حوزه‌ها را تحلیل و بررسی خواهد کرد.

این برنامه اجتماعی با طراحی لوگوی جدید با اجرای محمد جعفر خسروی روی آنتن خواهد رفت. دیگر عوامل این برنامه عبارتند از کارگردان تلویزیونی: سعید فرامرزی، مدیر تصویر برداری: علیرضا بختیان و صدابرداری: فرهاد امامی.



