علی ملاعلیزاده با اشاره به فعالیت‌های آموزشی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اظهار داشت: بیشتر خدمات آموزشی این سازمان در سال‌های گذشته مربوط به مهدکودک‌ها و گروه سنی الف بوده است.



وی با اشاره به برنامه آموزشی سال گذشته سازمان آتش‌نشانی گفت: 47 هزار نفر ساعت در سال گذشته از برنامه‌های آموزشی سازمان آتش‌نشانی قم استفاده کردند.



مسئول آموزش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در ادامه به اجرای طرح همیار آتش‌نشان به منظور فرهنگ‌سازی در زمینه ایمنی در قم اشاره و بیان کرد: این طرح به منظور فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه ایمنی و حفاظت با موافقت معاونت‌های خدمات شهری و فرهنگی شهرداری در قم اجرایی شد.



وی یادآور شد: این طرح برای مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های مدارس از سال گذشته اجرایی شده که عمده اهداف آن فرهنگ‌سازی ایمنی در بین کودکان و نوجوانان است.



ملاعلیزاده به استقبال چشمگیر از ارائه آموزش‌های آتش‌نشانی اشاره کرد و افزود: تاکنون هزار و 500 نفر از کودکان و نوجوانان آموزش‌های سازمان را دریافت کرده و در ایستگاه‌ها به طور حضوری با محیط آتش‌نشانی آشنا شدند.



وی با اشاره به اجرای طرح هر شهروند یک آتش‌نشان برای بزرگسالان بیان کرد: آموزش‌های تخصصی آتش‌نشانی در این دوره ارائه می‌شود به دلیل طولانی بودن مدت برگزاری دوره، علاقه متقاضیان نقش اساسی در تداوم شرکت در این دوره دارد.

