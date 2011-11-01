به گزارش خبرگزاری مهر،‌ علی داننده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: جلسات نقد و بررسی آثار به نمایش درآمده در این جشنواره از ساعت 11 تا 13 در تالار خانه تئاتر تبریز برگزار می شود .

وی افزود: "آسمان روزهای برفی"، "آندرانیک"، "ماه لب ریخته" و "کمدی اکتشافات" آثاری هستند که در نخستین روز این جشنواره به نمایش در آمدند .

داننده، گفت: نمایش های "دستمال سفید"، "اعترافاتی درباره زنان"، "نقل سرخ" و "معرکه در معرکه" در دومین روز این جشنواره اجرا شدند .

وی، آثار "خانه فراموشان"، "آوازی نرم برای جهان"،‌"باد اسب است" و "هشتمین خوان" را نمایش های آماده جهت اجرا در سومین روز این جشنواره عنوان کرد .