توجه به جایگاه نشر و فرهنگ کتابخوانی در کردستان یک نیاز جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی شامگاه دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به جایگاه نشر و فرهنگ کتابخوانی نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی به معرفی ناشران فعال هر استان می پردازد.

وی افزود: تقویت انتشارات ناشران و نویسندگان بومی و خرید کتاب های آنان از مصوبات سفر هیئت دولت به کردستان است که این امر نشانه توجه مسئولان به فرهنگ و زبان هر منطقه است و انتظار می رود که با مشارکت خود هنرمندان زمینه برای توسعه این بخش بیش از گذشته فراهم شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اینگه در سال گذشته 20 میلیون تومان اعتبار برای خرید کتاب های ناشران کردستان اختصاص یافته بود، گفت: در سال جاری این میزان اعتبار به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

میمنت آبادی افزود: طبق تفاهم نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال گذشته 11 میلیون تومان اعتبار برای حمایت و خرید آثار ناشران بومی اختصاص یافت که در سال جاری این اعتبار به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

وی در ادامه از برگزاری جشنواره بین المللی ادبیات گولان در سالروز سفر مقام معظم رهبری به کردستان در سال 91 خبر داد و گفت: در سال جاری برای نخستین بار جشنواره جایزه کتاب سال کردستان در کامیاران و همزمان با ایام هفته کتاب برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به مشکلات احداث کتابخانه عمومی شهر کامیاران در سال جاری گفت: برای خرید زمین و ساخت کتابخانه یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با برنامه ریزی های انجام شده این مشکل تا پایان سال جاری رفع می شود.

میمنت آبادی در پایان با اشاره به تخفیف 30 درصدی کتب ارائه شده در نمایشگاه های ایام هفته کتاب در استان کردستان بیان کرد: تخفیف 15 درصدی ناشران استان همراه با تخفیف 15 درصدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از نکات قابل توجه نمایشگاه کتاب سال جاری در این استان است.

