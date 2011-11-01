به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باذلی محبوب صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهبهان با اشاره به 13 آبان سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و با ذکر حوادث عظیم این روز از جمله شهادت جمعی از دانش آموزان، برحضور گسترده در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان تاکید کرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه به مشکلات تردد و ایاب و ذهاب دانش آموزان بخش مرکزی از شهرداری می خواهیم تا با قرار دادن خط ویژه برای رفع مشکل دانش آموزان و فرهنگیان اقدام کند.



باذلی محبوب با بیان اینکه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان باید موضوعات و مشکلات همه مناطق شهرستان تحت پوشش قرارگیرد، عنوان کرد: باید از مدیران آموزش و پرورش دو بخش زیدون و آغاجاری نیز دعوت کرد تا در جلسات این شورا حضور یافته و موضوعات و مشکلات مربوط به بخشهای خود را بیان کنند.



فرماندار بهبهان در پایان از نمایندگی نوسازی و تجهیز مدارس خواست تا در تکمیل پروژه های آموزشی در دست اقدام تسریع کرده و با تحویل آن به آموزش و پرورش بخشی از مشکلات کمبود فضاهای آموزشی مرتفع می شود.