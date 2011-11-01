مصطفی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: استان لرستان یکی از استانهایی بود که در هشت سال دفاع مقدس به خوبی درخشید.

وی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس نقطه مثبتی در تاریخ لرستان محسوب می شود، عنوان کرد: درخشش رزمندگان و مردم استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس ارادت آنها را به نظام و امام (ره) نشان داده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با اشاره به حملات هوایی فراوان عراق به لرستان ادامه داد: خوشبختانه با وجود این حملات هوایی و موشکی مردم این استان هیچ گاه روحیه خود را در دفاع از انقلاب و اسلام از دست ندادند.

اسکندری با اشاره به میزان جمعیت ایثارگر استان لرستان در حال حاضر گفت: در حال حاضر 9 درصد از جمعیت استان لرستان را ایثارگران تشکیل می دهند.

مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان لرستان ادامه داد: با این اوصاف جمعیت جامعه ایثارگری استان لرستان به همراه خانواده هایشان به حدود 100 هزار نفر می رسد.

اسکندری همچنین با اشاره به تعداد شهدای استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس بیش از شش هزار و 300 شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

وی همچنین به جمعیت 16 هزار نفری جانبازان استان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: جمعیت آزاده استان لرستان نیز در حال حاضر بیش از 900 نفر است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با بیان اینکه این تعداد شهید، آزاده، جانباز و ایثارگر در استان لرستان نشان دهنده درخشش این استان در هشت سال دفاع مقدس است گفت: به واقع لرستان در هشت سال دفاع مقدس یک استان برجسته محسوب می شود.

اسکندری با تاکید بر اینکه رزمندگان لرستان در هشت سال دفاع مقدس با تمام وجود از نظام و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند عنوان کرد: امروز مسئولان این گونه رشادت ها و دفاع جانانه رزمندگان لرستانی را باید بیش از گذشته مدنظر قرار داده و اقدامات مطلوبتر و بیشتری را برای جامعه ایثارگری استان انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شغلی ایثارگران و خانواده شهدا و جانبازان استان لرستان بیان داشت: خوشبختانه در شش ماه نخست سالجاری برای بیش از 256 نفر از فرزندان شهدا و جانبازان بالای 50 درصد در استان شغل ایجاد شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با اشاره به تعهد این اداره کل در زمینه ایجاد اشتغال در سالجاری افزود: تعهد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در سالجاری ایجاد 500 شغل برای فرزندان شهدا و جانبازان بالای 50 درصد لرستان است.

اسکندری یادآور شد: مابقی تعهد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در زمینه ایجاد اشتغال حدود 244 فرصت شغلی است که این میزان در شش ماه دوم سالجاری محقق خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزا به خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان استان لرستان ادامه داد: این اداره کل تسهیلاتی در قالب وام های مربوط به مشاغل خانگی، خود اشتغالی و همچنین تسهیلات دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان را به این افراد پرداخت می کند.