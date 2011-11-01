به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ صبح سه شنبه در جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان، در خصوص ساختمان اهدا شده از سوی فروتن خیر شهرستان نوشهر، رای تخریب کمیسیون ماده 100شهرداری را از جهت شرعی دچار اشکال دانست و خواستار برطرف کردن آن شد .

حمیرا پورعلمی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نوشهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کتاب وکتابخوانی گفت: هیچ آرامشی بالاتر از مطالعه نیست و با چیز دیگری قابل قیاس نیست.

پورعلمی با اشاره به اینکه با افزایش علم و توانمندی فکری جهاد اقتصادی قابل تحقق است، ماموریت جهادی کتابداران را کتابخوان کردن مردم عنوان و تصریح کرد: کتابخانه ها تاثیر گذارترین مکان در نهادینه سازی جهاد اقتصادی در عمق لایه های جامعه هستند

در ادامه دیگر اعضای جلسه در خصوص بهبود وضعیت کتابخوانی در شهرستان ، به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

