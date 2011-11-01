به گزارش خبرنگار مهر، این دانش آموزان صبح امروز به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید، مسافت پنج کیلومتر را دویدند.

فرمانده بسیج دانش آموزی آموزش و پرورش قرچک در این مراسم گفت: بسیج دانش‌آموزی به عنوان گسترده ترین تشکیلات دانش‌آموزی در راستای نیل به اهداف نظام اسلامی و با تبعیت از مقام عظمای ولایت حفظ دستاوردهای نظام اسلامی و مقابله با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داده است.

مسلم مشکانلو افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا وظیفه‌ای است که هر کس باید به فراخور حال و موقعیت خود نسبت به آن اقدام کرده و سعی کند تا فرهنگ شهادت را در جامعه توسعه دهد.

وی اظهار داشت: شهید فهمیده به عنوان نماد و نشانه ایثار جوانان و آینده سازان ایران اسلامی در زمانی که شاید برخی از بزرگسالان نتوانسته بودند، شرایط جنگ تحمیلی را درک کند،‌ با تأسی از امام شهیدان حماسه‌ای آفرید که از دیدگاه امام راحل به رهبر جامعه تبدیل شد.

این مسئول ادامه داد: ‌در حال حاضر بیش از 10 هزار دانش آموز دختر و پسر در شهر قرچک عضو بسیج هستند که نسبت به سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار است.

‌این مسابقه در سه دوره ابتدایی، ‌راهنمایی و متوسطه بین دانش آموزان پسر برگزار شد و دانش آموزان مسیر بین پل باقرآباد تا دانشگاه پیام نور قرچک را دویدند.