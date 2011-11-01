برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در هرات/ تاکید بر سرمایه گذاری در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر از شهر هرات، پنچمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات با حضور مقامات محلی دو کشور ایران وافغانستان، تجار وشماری از سرمایه گذاران دو کشور آغاز شد.

"علی خاکسار" مدیر نمایشگاه های خارجی ایران در درگفتگو با خبرنگارمهرگفت: این نمایشگاه برای مدت چهار روز در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی شهر هرات با اشتراک شماری از سرمایه داران ایرانی و افغانستانی محصولات خود را به منظور بازاریابی مشترک به نمایش خواهند گذاشت .

خاکسار از عزم توسعه سرمایه دارن ایرانی در هرات خبرداد و گفت: چهل شرکت ایرانی با مشارکت سی شرکت افغانستانی در این نمایشگاه در 70 غرفه محصولات خود را در بخش های ساختمانی، فرهنگی، الکترونیکی و فنی به نمایش خواهند گذاشت.

بنا به اظهارات مسول نمایشگاه های خارجی ایران، از مجموع 1100 متر مربع فضای این نمایشگاه 300 متر مربع به شرکتهای افغانستانی برای ایجاد غرقه نمایندگی شرکت شان در نظر گرفته شده که از دهم تا سیزدهم آبان ماه دایر خواهند بود

گفتنی است در جریان چند سال اخیر همه ساله جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در شهر هرات به منظور جلب و بازاریابی سرمایه دارن کشور نموده که به باور کارشناسان اقتصادی ایران بیش از 85 درصد اشتراک کنندگان ایرانی از این اقدام رضایت داشته اند.

به باور سرمایه داران ایران، افغانستان تنها کشوری با ویژه گی های خاص برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای جمهوری اسلامی ایران بوده، زیرا نزدیک بودن مسیر و بازارخوب برای عرضه زودهنگام کالا درخواستی از جمله دلایل عمده سرمایه گذاران بوده است.