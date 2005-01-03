چهارمين جشنواره تئاتر پليس در راه است

به گزارش خبرنگا تئاتر "مهر" ، موضوعات مورد نظر اين جشنواره براي توليد نمايش ، معظلات اجتماعي ، پيشگيري ، پليس و باورهاي ديني ، ارزشهاي اسلامي و تجلي آن در صحت عمل پليس ، نقش پليس در برقراري نظم وامنيت در جامعه،جامعه مسوول ،پليس پاسخگو و انظباط اجتماعي ، نقش مشاركت مردم با پليس در جلوگيري و كنترل جرائم اجتماعي است .

گروههاي نمايشي متقاضي شركت در چهارمين جشنواره تئاتر پليس بايد متون نمايشي خود را تا 30 دي ماه به ستاد برگزاري اين جشنواره ارسال نمايند و از اين تاريخ به بعد آماده بازبيني نمايشهاي خود باشند.

همچنين پس از بازبيني به گروههاي منتخب براي حضور در جشنواره مبلغ 3 ميليون تا 5 ميليون ريال كمك مالي مي شود.

ستاد برگزاري اين جشنواره در تهران، ميدان هفتم تير ،خيابان غفاري پلاك61 مقابل مدر سه شهداي هفتم تير است.