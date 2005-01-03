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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۱۸

چهارمين جشنواره تئاتر پليس در راه است

چهارمين جشنواره تئاتر پليس با هدف ارائه فرهنگ نقش مشاركت مردم با پليس در جلو گيري و كنترل جرائم اجتماعي در دو بخش صحنه و خياباني، اسفند ماه جاري در تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگا تئاتر "مهر" ،  موضوعات مورد نظر اين جشنواره براي توليد نمايش ، معظلات اجتماعي ، پيشگيري ، پليس و باورهاي  ديني ، ارزشهاي اسلامي  و تجلي آن در صحت عمل پليس ، نقش پليس در برقراري نظم وامنيت در جامعه،جامعه مسوول ،پليس پاسخگو  و انظباط اجتماعي ، نقش مشاركت مردم با پليس در جلوگيري و كنترل جرائم اجتماعي  است .
 گروههاي نمايشي متقاضي شركت در چهارمين جشنواره تئاتر پليس بايد متون نمايشي  خود را تا 30 دي ماه به ستاد برگزاري اين جشنواره ارسال نمايند و از اين تاريخ به بعد آماده بازبيني نمايشهاي خود باشند.
همچنين پس از بازبيني به گروههاي منتخب براي حضور در جشنواره مبلغ 3 ميليون تا 5 ميليون ريال كمك مالي مي شود.
ستاد برگزاري اين جشنواره در  تهران، ميدان هفتم تير ،خيابان غفاري پلاك61 مقابل مدر سه شهداي هفتم تير است.

کد مطلب 144927

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