به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار بهاباد با اشاره به جدیدالتاسیس بودن این شهرستان اظهار داشت: مردم این شهرستان بارها و بارها با حضور پرشور و حماسی خود در همه صحنه‌ های انقلاب به ویژه در انتخابات و حماسه 9 دی، بلوغ کامل فکری، سیاسی و فرهنگی خود را به نمایش گذاشتند.

غلامحسین دشتی با اشاره به ظرفیتها و قابلیتهای این شهرستان افزود: وجود شاخصه‌ های فرهنگی و معنوی نظیر جهاد، ایثار، شهادت، روحانیت، پاکی، تدین، دارا بودن مقام اول در کشور از لحاظ درصد حضور مردم در نمازجمعه، عنایت ویژه رهبری به شهرستان و ولایی بودن این مردم رسالت بزرگی را بر دوش مسئولان این شهرستان قرار داده و با شنیدن نام بهاباد نخستین چیزی که به ذهن می ‌آید، همین شاخصه‌های ارزشمند است.

وی بر حضور گسترده مردم این منطقه در انتخابات 12 اسفند تاکید کرد و گفت: همان‌ طورکه مردم این شهرستان در تمام انتخابات، بیشترین درصد حضور را به خود اختصاص داده‌اند امیدواریم که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز بیشترین درصد رای دهنده را از این شهرستان داشته باشیم.

دشتی همچنین خواستار حمایت بیشتر از نهادهای انقلابی و فرهنگی شد و اظهار داشت: شجره طیبه صالحین و پایگاه‌ های مقاومت بسیج همانند میخ ‌های محکمی هستند که فرهنگ این کشور را به دین، عصمت و ولایت محکم می ‌کنند.

امام جمعه بهاباد نیز در این مراسم ضمن توصیه‌های اخلاقی با تاکید بر حفظ وحدت و تعامل بیشتر دستگاه‌ها، خدمت‌ رسانی به مردم را امری مقدس برشمرد و افزود: مسئولان باید خدمتگزار مردم باشند و خود را وقف مردم کنند زیرا خدمت به مردم رضایت خدا را به دنبال دارد و رضایت مردم رضایت خداست.

حجت‌ الاسلام ملاحسینی تصریح کرد: حضور چشمگیر مردم در صحنه‌ های انقلاب به ویژه حضور و جانفشانی‌ های جوانان در دوران دفاع مقدس و اهدای 156 شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی، به عنوان برگ زرینی در سوابق درخشان بهاباد ثبت شده است.

وی ادامه داد: امروز مردم بهاباد و مسئولان با تعامل و همکاری و همیاری در کنار هم برای آبادانی شهر می ‌کوشند تا شهری آباد و توسعه یافته داشته باشند.

در این مراسم محمدرضا هدایی به عنوان فرماندار بهاباد معرفی و از خدمات احمد قاسمی تجلیل شد.

فرمانداری بهاباد مدتی با بدون فرماندار و با سرپرستی فرمانداری ابوالفضل دهقان اداره می شد.

محمدرضا هدایی پیش از این معاون فرماندار شهرستان میبد بوده است.