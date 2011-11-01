به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلمانی صبح سه شنبه در نشست خبری برنامه کمیته‌های 13 آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 10هزار دانش‌آموزان استان اصفهان در مسیرهای تعیین شده به سوی میدان امام (ره) راهپیمایی می‌کنند، افزود: این دانش آموزان همچنین بیانیه دانش‌آموزی را قرائت خواهند کرد.

وی گفت: نواختن زنگ مبارزه با استکبار جهانی در سطح مدارس استان در روز 12 آبان انجام می‌شود.

رئیس کمیته دانش‌آموزی ستاد برگزاری مراسم 13 آبان استان اصفهان با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات مربوط به شناخت استکبار جهانی به صورت گفتمان در روز 13 آبان از دیگر برنامه‌های این کمیته محسوب می‌شود، گفت: کشتار دانش آموزان و دانشجویان در اطراف دانشگاه تهران در 13 آبان 57 برای همیشه در اذهان مردم باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه این صحنه انگیزه اصلی برای همدردی مردم با مسلمانانی است که در اقصی نقاط جهان به جهت مداخله زورمدارانه استکبار جهانی به خاک و خون کشیده می‌شوند، بیان داشت: صحنه‌های مبارزات مردمی علیه دست نشانده‌های استکبار در کشورهای اسلامی از جمله این موارد است.

سلمانی با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی در دیگر کشورها تداعی کننده صحنه‌های مبارزه با استکبار جهانی مردم ایران است، افزود: امروزه صحنه‌های خوبی در دل خواستگاه استکبار جهانی در اروپا و آمریکا در اعتراض به ستم اقتصادی که به آنها رفته ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه تمام این صحنه‌ها در ایران، اروپا و آمریکا و دیگر نقاط جهان، فریادی بر سر استکبار جهانی به عنوان اصلی‌ترین عامل ظلم و ستم به مردم جهان است، اظهار داشت: راهپیمایی 13 آبان راس ساعت 10 و 30 دقیقه از خیابان هشت بهشت جنب اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: مسیرهای راهپیمایی در این روز مشخص شده و راهپیمایان خیابانهای استانداری، سعدی و میدان امام (ره) را به سمت مسجد امام (ره) طی خواهند کرد.