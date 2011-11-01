سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم در روز عید قربان به هر خانواده تحت پوشش یک کیلوگرم گوشت اعطا شود و برهمین اساس سال گذشته گوشت میان 233 هزار مددجوی تحت پوشش توزیع شد.

وی تاکید کرد: سال گذشته 100 هزار راس گوسفند از سوی حجاج برای کمک به خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد توزیع شد که امسال نیز امیدواریم بتوانیم همین تعداد گوسفند را به خانواده های نیازمند ارائه دهیم.

به گفته معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد، این نهاد آمادگی داد نذورات و کمکهای مردمی را در روز عید سعید قربان جمع آوری کند.

ستاری افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده پیش بینی می شود امسال در روز عید قربان 8 میلیارد تومان کمک مردمی جمع آوری شود.