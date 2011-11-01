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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

سیف الهی در گفتگو با مهر:

20 هزار اصله درخت در شهر کرمان کشت شد

20 هزار اصله درخت در شهر کرمان کشت شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمان از کاشت 20 هزار اصله درخت طی سال جاری در شهر کرمان خبر داد.

ایمان سیف الهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با بیان اینکه افزایش سرانه فضای سبز شهر کرمان از جمله اهداف شهرداری است گفت: گیاهان تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا و زیبا سازی شهر دارند.

سیف الهی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه در مناطق چهارگانه شهرداری  مجموعا  بیش از 20 هزار اصله درخت، 9 هزار اصله درختچه، 660 هزار نهال دائمی و یک میلیون و 260 هزار نهال فصلی  تحت کاشت، واکاری، تکمیل پوشش گیاهی و بهسازی فضا های سبز قرار گرفت.

وی بیان داشت: پارک های بانوان، مادر، مقدم، رفیوژ جاده جوپار، پارک انقلاب، همیشه بهار، مسافر، نخل، خاتم، دانش و برخی معابر از جمله  فضاهای سبزی هستند که با همکاری مناطق چهار گانه شهری تحت کاشت، واکاری، تکمیل پوشش گیاهی و بهسازی قرار گرفتند.

این مسئول انواع ارقام گیاهی مورد استفاده در این فضاها را از انواع گونه های مقاوم و سازگار با شرایط آب و هوایی کرمان شامل رزماری، زرشک، اسطو خدوس، انواع رزها، توت، کاج، زیتون، زیتون تلخ و اقاقیا ذکر کرد.
 

کد مطلب 1449293

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