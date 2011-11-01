به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام مراسم تشییع آیت الله عباسعلی عمید زنجانی - رئیس سابق دانشگاه تهران پیکر این استاد برجسته حوزه و دانشگاه پس از اقامه نماز توسط آیت الله مهدوی کنی به منظور برگزاری مراسم خاکسپاری به قم منتقل شد.

در این مراسم برخی چهره های برجسته کشوری از جمله آیت الله مهدوی کنی - رئیس مجلس خبرگان رهبری، علی اکبر صالحی - وزیر امور خارجه، محمدحسن ابوترابی - نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی تمدن - استاندار تهران، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی - رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی - معاون اول قوه قضائیه، آیت الله عباس کعبی - عضو مجلس خبرگان رهبری و فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران، معاونان وزیر علوم، ابراهیم خدایی - معاون اجرایی سازمان سنجش، حجت الاسلام محمدیان - رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، عزیزی - معاون برنامه‌ ریزی رئیس‌ جمهور، غلامحسین الهام - مشاور حقوقی رئیس جمهور و سایر مسئولان برگزار شد.



مراسم یادبود آیت الله عمید زنجانی روز شنبه ساعت 10:30 صبح در محل مسجد دانشگاه تهران برگزار می ‌شود.

به گزارش مهر، آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی استاد حوزه و دانشگاه و رئیس سابق دانشگاه تهران صبح روز یکشنبه 8 آبان ماه در سن 74 سالگی دار فانی را وداع گفت.

