به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که شنبه شب هفتم آبان در فضایی صمیمی و با حضور جمعی از هنرمندان، بازیگران، فیلمسازان، دانشجویان و علاقه مندان برگزار شد، سعید پورصمیمی، نگارجواهریان، ریما رامین‌فر و نگار عابدی بازیگران فیلم، به سئوالات مطرح شده پاسخ دادند.

سید حسن پیغمبری کارگردان، کارشناس و منتقد سینما، بابک ولدی کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و محمد ثقفی کارشناس و منتقد سینما در این نشست به بررسی این فیلم پرداختند و با بازیگران گفتگو کردند.

سیدرضا میرکریمی کارگردان فیلم که نتوانسته بود در این نشست حضور پیدا کند، در ارتباط تلفنی ضمن عذرخواهی از حاضران ابراز امیدواری کرد در نشست‌ها و برنامه‌های آتی در جمع هنرمندان، فیلمسازان، منتقدان و علاقه‌مندان یزدی حضور یابد و به سئوالات آنها پاسخ دهد.

"یه حبه قند" تازه‌ترین ساخته رضا میرکریمی و تولید حوزه هنری داستان یک خانواده اصیل ایرانی را به تصویر می‌کشد که اصالتاً اهل یزد هستند. فیلم هم ‌اکنون در سینماهای کشور در حال اکران است.

