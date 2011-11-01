به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 10 اثر اکریلیک روی بوم که به ترتیب کوچکترین آن 80×100 و بزگترینش 150×120 است در نمایشگاه‏گردانی علیرضا ریاحی دور هم جمع شده‌اند.

این نقاشی‌ها فضایی شخصی را به تصویر می‌کشند فضایی که هنرمند در محیط اطراف خود درگیر آن است. این تجربه و احساسات بیشتر از مسائل محیطی نشات می‌گیرد و می تواند تبدیل به دغدغه هایی شود که بین انسان ها مشترک است.

نبی پور برای بیان بهتر احساسش ازکاراکتر زن در آثارش استفاده کرده و با این کار قصد داشته مسائلی را نشان دهد که بخاطر حساس بودن زنان، بیشترگریبان گیر آنهاست. او زن را در حالتی واژگون، معلق و صبر قرار داده است اما در نهایت می توان دید بر فضا غالب شده و کنترل امور را در دست گرفته است.

نقاش در این آثار به فضایی سورئال متکی است فضایی که سیری مکاشفه گونه دارد و در ناخودآگاه روحی ، روانی است و متکی بر حقیقتی عالی تر از واقعیت می باشد که به مدد موهوم تداعی می شود.

وانا نبی پور لیسانس نقاشی دارد. او تاکنون دو نمایشگاه انفرادی برپا کرده و نمایشگاه حاضر در گالری آتبین سومین نمایشگاه انفرادی او محسوب می شود.

وی در کارنامه خود شرکت در نمایشگاه‌های گروهی بسیاری از جمله در گالری اندکن بنور کلرادو ،گالری طناز فلورانس ایتالیا و همچنین گالری‌هایی در شیکاگو ، زاگرب و گرواسی را دارد.

نمایشگاه نقاشی های وانا نبی پور تا سه شنبه24 آبان در گالری آتبین دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند همه روزه از ساعت 17تا 21 بعد از ظهر از این آثار دیدن کنند.

گالری آتبین واقع در خیابان ولی عصر، جنوب چهاراه پارک وی، کوچه خاکزاد، پلاک 42 است.