به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در اولین حضور بین المللی خود، در بخش مسابقه این رویداد به روی پرده می‌رود. نوزدهمین جشنواره فیلم کوتاه آلترناتیو با حضور فیلم‌های کوتاه داستانی، تجربی، مستند و انیمیشن تا مدت زمان 30 دقیقه در روزهای 11 تا 15 آبان ماه (دوم تا 6 نوامبر) در کشور رومانی برگزار می‌شود.



فیلم 25 دقیقه ای "شهد سنگ" که پنجمین مستند کارگردان جوان ایرانی ستار چمنی گل محسوب می شود از سوی جبار صالحی در مدت سه روز فیلمبرداری شده است. این فیلم در مورد جمع آوری عسل در کوههای صعب العبور اورامانات کردستان ایران است و در آن شیوه به دست آوردن عسل در کوههای سر به فلک کشیده شاهو در کردستان و سختی های این کار به تصویر کشیده شده است.



عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: ستار چمنی گل، تصویربردار: جبار صالحی، صدابردار: سامان میرزایی

مدیر تولید: ادریس سعیدی، مونتاژ: جبار صالحی، عکاس: ستار چمنی گل، تهیه کننده: حوزه هنری استان کردستان و ویدا صالحی.