سروش خادمی، تهیه‌کننده و کارگردان این انیمیشن در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید مجموعه انیمیشن "قصه‌های آرمین" با تکنیک سه بعدی رایانه‌ای از بهمن ماه 1388 آغاز شد.

وی افزود: شخصیت‌های اصلی داستان را 9 نفر از همشاگردی‌های کلاس پنجم ابتدایی مدرسه دانش شیراز به همراه اولیای مدرسه تشکیل می‌دهند که در هر قسمت ماجرایی را آفریده و در نهایت به تقویت دوستی و عبرت‌ گرفتن از اشتباهات منتهی می‌شود.

این تهیه‌کننده بیان داشت: موضوع قصه‌ها حول محورهای رقابت سالم، خانواده دوستی، قدردانی، راستگویی، تعاون و همکاری، دوری از خرافات، وفای به عهد، حقیقت یابی، شجاعت، علم دوستی، تلاش، امانت داری، عاقبت اندیشی و... نوشته شده است.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه مراحل پایانی تولید را به پایان رسانده، اظهار امیدواری کرد: مجموعه انیمیشن "قصه‌های آرمین" در اسفندماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.

خادمی تصریح کرد: قصه‌ها عموماً در مدرسه، کلاس درس و محله حوالی مدرسه اتفاق می‌افتند. سعی شده در تولید مجموعه به استانداردهای کیفی معمول بسنده نکرده و از امکانات موجود خصوصاً در متحرک‌سازی و نورپردازی استفاده تا نتیجه نهایی برای مخاطب به ویژه سنین دبستان و راهنمایی جذاب و درخور توجه باشد.

وی خاطر نشان کرد: تلاش شده در قصه‌ها از محتویات کتاب‌های درسی مقطع دبستان استفاده و شخصیت‌ها را با آنها درگیر کرد که هرچه بیشتر برای مخاطبان دبستانی قابل توجه باشد.

عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: کیوان اصلاح پذیر، ناظر کیفی: سید محمد حسن نبوی‌زاده، دکوپاژ و استوری بورد: سروش خادمی، طراح شخصیت: عباس شاه محمدی، مدلسازی: عرفان دستوری نژاد و محمد علی پورنواب، متحرک سازان: احسان ابن اسدیان، اکرم السادات خلقی، محمد جواد صالحی، مهسا انوری، انسیه نعمت الهی، سمانه جوشن، علی سرداری، محمد علی مویدی و جمیله غفاری، نورپرداز: محمد علی پور نواب، دوربین، مدیریت رندر و تدوین: سروش خادمی، آهنگساز: علی آتش افروز با همکاری شرکت فیلمسازی پریکه هنر شیراز.