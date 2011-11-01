به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت هفت نفره کارشناسی کمیته مشاغل سخت و زیان آور اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی صبح سه شنبه از مراحل مختلف فعالیت های منجر به تولید گوشت از دام زنده در کشتارگاه صنعتی مشهد بازدید و با کارکنان هر واحد گفتگو کردند.

بازار دام، سرزنی، پوست کنی، تفکیک آلایش، کله پاک کن گاوی و گوسفندی، بسته بندی، سردخانه یا تونل انجماد، پودر خون، پودر گوشت، گرانول صابون و تفکیک پوست از جمله بخش هایی بود که از سوی کارشناسان اداره کل کار و اموراجتماعی مورد بازدید قرارگرفت.

این گزارش حاکی است، بازرسان در راستای بررسی وضعیت کار در موسسه صنعتی گوشت مشهد به منظور سخت و زیان آور شناختن کار در این مجموعه، مسائلی چون رطوبت موجود در سالن ها، بوی بد تمام محوطه و مکان ها، حشرات آلوده موجود درمحل که باعث بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو می شوند، مدت زمان زیاد ایستادن، خطرات احتمالی بریدگی، سرمازدگی در سردخانه ها را مورد بررسی قرار دادند.