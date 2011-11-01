به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی گفت: فضای فیزیکی هشتمین نمایشگاه کتاب کرمان نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش داشته است.

سعیدی ادامه داد: غرفه بندی نمایشگاه به پایان رسید و به زودی با مشخص شدن غرفه ها، ناشران می توانند نسبت به چینش کتب خود در غرفه مربوطه اقدام کنند.

وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه کتاب استان کرمان از مهمترین برنامه های استان در حوزه کتاب و کتابخوانی است.

این مسئول بیان داشت: استقبال گسترده مردم کرمان نمایشگاه کتاب این شهر را از اهمیت ویژه برای ناشران برخوردار کرده است.

هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان ۱۴ تا ۲۰ آبان ماه به مدت یک هفته در میدان بیرم آباد، محل دایمی نمایشگاه‌های جنوب شرق، برگزار می‌شود.