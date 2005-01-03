خودروهاي گازسوز ماهانه دو ميليون دلار در مصرف بنزين صرفه جويي مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر امير عباس نجفي افزود: اين در حالي است كه روند رو به افزايش تقاضا براي گاز سوز كردن خودروها ، صرفه جويي اقتصادي بيشتري نصيب كشور خواهد كرد.

به گفته وي جايگاههاي فعلي سوخت رساني گاز طبيعي CNG كشور روزانه 250 هزار متر مكعب CNG به خودروهاي در حال تردد ، سوخت رساني مي كنند كه اين رقم معادل صرفه جويي 275 هزار ليتر بنزين در روز است.

وي افزود: در حال حاضر روزانه بيش از 13 هزار خودروي دو گانه سوز ( بنزين - CNG ) ازجايگاههاي CNG سوخت گاز طبيعي خود را تامين مي كنند كه اين ميزان كمتر از 25 درصد ظرفيت جايگاههاي در حال بهره برداري كشور است.

مشاور برنامه ريزي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با اشاره به روند تبديل سوخت خودروها به دو گانه سوز گفت: آخرين آمار انتشار يافته درخصوص خودروهاي گاز سوز شده نشان مي دهد كه مجموعه خودروهاي CNG سوز درحال تردد درسطح كشور از مرز 23 هزاردستگاه گذشته است.

نجفي افزود: حدود 19 هزاردستگاه ازاين خودروها در 42 كارگاه تبديل ، به دو گانه سوز ( بنزين - CNG ) تبديل شده است.

به گفته وي طي هفته گذشته ركورد ميزان تبديل سوخت خودروها در كارگاه هاي تبديل ، به بيش از 168 دستگاه خودرو در روز رسيد.

گفتني است تا پايان سال حداقل 20 هزار خودروي ديگر به دوگانه سوز تبديل خواهند شد كه اين روند نقش به سزايي دركاهش مصرف بنزين وكاهش آلودگي هوا ايفا خواهد كرد.